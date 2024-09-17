獨／台中驚爆情殺！23歲嫩妻偷吃泰國男 　綠帽夫一刀桶死小王

▲警方案發當日在龍井區查緝阮女、胡男到案。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

跨國戀引爆殺機！台中市驚爆一起殺人命案，1名泰國籍男子與1名已婚的越南籍人妻暗通款曲，人妻的丈夫胡姓男子近期從手機發現妻子的不倫戀，情緒失控之下，拿著水果刀衝到小王（泰男）租屋處，往泰男腹部猛刺，造成泰男送醫不治。警方獲報循線查緝胡男到案，依傷害致死罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後向台中地院聲押獲准。

警方調查，11日下午接獲報案，稱台中市西屯區順和八街疑有感情糾紛，1名男子左腹部受刀傷送醫，傷者送往台中榮總搶救仍宣告不治，犯嫌逃離現場。

據悉，死亡的是1名泰國籍男子（31歲），他與越南籍阮姓女子（23歲）發生跨國戀情，但阮女已婚，阮女丈夫胡姓男子（32歲）不經意地從妻子手機發現自己戴了綠帽，憤而持水果刀衝往泰男租屋處理論，1刀刺死泰男。

令人訝異的是，泰男與阮女進行不倫戀長達1年餘，但阮女已婚，泰男也有自己的正牌女友，而阮女與泰男的女友，彼此之間竟也互相認識，感情十分複雜，從頭到尾，僅有胡姓男子被蒙在鼓裡。

警方案發當日下午3時許，就在龍井區查緝阮女、胡男到案，並起獲犯案工具水果刀1把，依法移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認胡男涉犯傷害致死罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

▲警方起獲犯案工具水果刀。（圖／記者白珈陽翻攝）