喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

▲彭男駕駛賓士在新竹虎林國中前逆向衝撞，釀1死6傷。（圖／民眾提供）



記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹市虎林國中前昨（16日）下午發生嚴重車禍，34歲彭姓男子疑似吸食「喪屍煙彈」後駕駛賓士，行經事發地點時突然切換車道，逆向衝撞機車騎士及馬路上的學童，造成1死6傷。其中死者是71歲鍾姓阿嬤，當時她正載著5歲孫女返家，沒想到卻發生憾事，而5歲孫女也受重傷，肝臟撕裂傷，昨晚緊急手術後，目前仍在兒童加護病房與死神拔河。

回顧整起事故，案發時肇事賓士突然切換車道，逆向衝撞對向剛起步的機車和行人，隨後撞上號誌燈杆，由於當時正值放學時段，1名71歲鍾姓阿嬤載著5歲孫女正要返家，怎料卻遭飛賓士撞擊，阿嬤卡在賓士車頭與燈桿之間，當場死亡，5歲孫女身受重傷，另造成4歲男童腳掌開放性骨折、8歲男童左大腿骨折、69歲李男及正副駕駛共6人受傷。

▲71歲鍾姓阿嬤載5歲孫女返家，阿嬤遭賓士當場撞死，孫女命危。（圖／民眾提供）



3名受傷孩童中，5歲孫女的傷勢最嚴重，肝臟撕裂傷昨晚到院後立即進行緊急手術，目前生命徵象未穩定，仍在兒童加護病房，還沒度過危險期。

另外，腳掌開放性骨折的4歲男童預計今天動手術，8歲男童左大腿骨折，昨日已完成手術，目前在普通病房觀察中。

▲肇事的彭男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸。（圖／記者楊永盛翻攝）



肇事的彭男到案稱，因為看到前方有塞車，才會變換車道，但他的說詞與現場狀況不符，且精神恍惚，雖然酒測值為0，但警方在車上找到一把道具槍，以及一粒眠和俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，警方不排除毒駕的可能性，將進行尿液和抽血檢驗，並將全案朝殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦。副駕駛座彭女也將一併採集尿液查明是否有毒品反應。