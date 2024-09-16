傳國慶晚會缺錢「韓國瑜調頭寸卡關」　北市府、韓辦回應了

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟、袁茵／台北報導

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，天后江蕙受邀獻聲開唱，卻傳出，因維安規格升級，連帶經費暴增，北市府還得向國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜求助。北市觀傳局回應，今年晚會經費依以往經驗評估，標預算為1950萬元，循例慶籌會協助952萬9000元、北市府支應997萬1000元。近韓人士則指出，韓國瑜只是慶籌會主委，並不會特意插手經費問題，國慶活動當然是盡量以公家資源來支援國家的活動。

關於經費用途，觀傳局表示，包含活動規畫執行、整體行銷宣傳、交通規畫管制及行政雜支保險等。另在活動籌備過程如有經費不足部分，標案廠商可募集民間資源挹注，以完備晚會內容規畫及豐富度。

觀傳局指出，113年國慶晚會移師台北市舉辦，屬於國家級慶典，同時也是第一場在台北大巨蛋辦理的非體育賽事活動。考量活動規模及觀禮貴賓，北市府對於整場活動的維安動線、設備規格及演出內容等，皆非常重視且也配合中華民國各界慶祝113年國慶籌備委員會(簡稱慶籌會)及維安單位的規畫指導。

被問到北市府請韓國瑜幫「調頭寸」，近韓人士說明，韓國瑜只是慶籌會主委，並不會特意插手經費問題，目前已召開過兩次慶籌會會議，且許多公營事業人員也都身兼慶籌會委員，都會依循往例捐款，「美事一件何樂不為？」倒沒有說經費卡關的問題，若經費真的有問題，也會有教育部、內政部會去負責協調。

該人士強調，國慶活動當然是盡量以公家資源來支援國家的活動，韓國瑜會持續確認經費逐步到位，活動一定可以順利進行。

