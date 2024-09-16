賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

明年中央政府針對「媒體政策及業務宣導費」，將編列14.9億元預算經費，引發在野不滿。對此，前中廣董事長趙少康今（16日）表示，政府體宣傳費大增65%「用你的錢洗你的腦」，而且立法院預算中心質疑近三年宣傳費，大多數用限制性招標，「得標廠商集中度甚高」。他批評，民進黨想用預算討好綠媒，卻讓宣傳資訊留在同溫層，連洗腦的效果都達不到，真是無能至極。

趙少康於臉書表示，立法院新會期快開議了，這個會期是預算會期，行政院明年編列14.9億元的媒體宣傳費，比今年大增65%，「用你的錢洗你的腦」還不夠，立法院預算中心檢討近三年政府媒體宣傳費，質疑大多數用限制性招標，而且「得標廠商集中度甚高」。

趙少康表示，對照國民黨立院黨團的統計，110年度，中央政府媒體宣傳預算，三立跟民視共拿到近5億5000萬元；111年度，三立加民視共拿到近6億元，果然如預算中心說的「得標廠商集中度甚高」。

趙少康批評，民進黨執政超過8年期間，弊案頻傳、黑金復辟、物價高漲、治安敗壞，拿不出好政績讓人民有感，只好透過各種宣傳想洗人民的腦。可笑的是，民進黨想用預算討好綠媒，卻讓他們的宣傳資訊都留在挺綠的同溫層，連洗腦的效果都達不到，真是無能至極。

趙少康說，政府所有預算都應該用在刀口上，宣傳預算當然也是，其實只要做得好，不用宣傳，人民自然可以感受到，只要在應該溝通解釋、年節交通資訊、疫苗施打等行政措施，加強媒體宣傳就好，一年怎麼會花超過14億預算？顯然編列浮濫，在野黨必須為人民好好監督把關。

最後，趙少康再說，宣傳預算分配也應該公平，不能獨厚綠媒，才能確保政府想達到的政策宣傳普及到各層面民眾，打破黨政媒勾結利用預算掌控媒體的亂象，甚至把媒體當成替政黨服務的附隨組織亂象。

▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲，點圖放大）