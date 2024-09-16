4度酒駕撞癱女騎士！老闆月賺20萬卻分期賠2.5萬　遭法官重判　

▲彰化酒駕男撞倒女騎士。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名47歲工廠老闆，曾有3次酒駕判刑紀錄，駕照也遭吊銷，未料又再度酒駕開車，將55歲女騎士撞癱，雙方調解270萬元，徐男先付頭期款120萬，另150萬賠償金用5年攤還，法官認為，徐男每月有200萬營業額，卻僅每月賠25,000元，相較被害人癱瘓臥床失去健康的重傷痛苦程度，未見有積極彌補被害人，依公共危險罪判處2年5月徒刑。

依據起訴書內容指出，徐男因酒駕曾於2013年至2018年間有3次酒駕判刑；於2023年6月27日中午開著租來的車在友人住處開喝，傍晚5點要返家時，行經線西鄉沿海路某巷口時，與騎乘機車女騎士相撞倒地，徐男1小時後到案自首，經警方測得酒測值為0.38ML。

女騎士因而受有頭部外傷合併雙側蜘蛛膜下腔出血、左額頭撕裂傷、左側下頜骨骨折、左手遠端橈骨粉碎性骨折及近端肱骨骨折、左側第6、7肋骨骨折等傷勢，現臥床無法自理生活、無工作能力。

法官審理，肇事駕駛每月營業額高達200萬元，月淨利約為20萬元，已支付30萬元醫療費用，另外成立270萬元調解金，（不含強制責任險之理賠），扣除實際已給付的120萬元，其餘款項150萬元，自2024年5月起，按月給付25,000元。

法官審酌被告有相當的經濟能力，卻僅每月賠付被害人25000元，共歷時5年始能完全清償，相較被害人癱瘓臥床失去健康之重傷痛苦程度，未見被告有積極彌補被害人之心；另告訴人已具狀撤回告訴、希望法院能盡量幫他從輕量刑，讓他盡快回歸社會，對社會有貢獻。

法官因此依犯刑法不能安全駕駛動力交通工具因而致重傷罪，處有期徒刑2年。又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人重傷而逃逸罪，累犯，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑2年5月。