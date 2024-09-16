保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

▲林男駕駛保時捷（紅圈處）撞到機車後，蔡男連人帶滑到對向車道，再遭柯女駕駛的轎車撞擊。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子2年前開著要價400萬元的保時捷酒駕，將1名22歲蔡姓騎士撞到全身癱瘓，至今仍臥病在床，但林男否認過失，還疑似脫產不願賠償，為籌措醫藥費、生活費，蔡母到處奔波，窘迫時口袋僅剩幾枚銅板，只能夠買泡麵糊口。蔡母委任律師楊玉珍法律資歷深厚，還曾任彰化縣副縣長，她得知蔡家處境，義務替他們打官司，她說，此案相當特殊，除了肇事者不願負責的冷血，台中地院最初的「烏龍」也讓蔡家受盡折磨，目前合議庭判林男10月徒刑，但對比被害人終身的傷害，實在是太輕微。

▲林姓男子2年前開著要價400萬元的保時捷酒駕，將1名蔡姓騎士撞到全身癱瘓。（圖／民眾提供）



本案發生於2022年，林姓男子（41歲）開保時捷酒駕出門買檳榔撞癱蔡姓騎士（27歲），案經台中地檢署依過失傷害起訴林男，並聲請「通常程序」判決，台中地院卻未經合議庭裁定，就改為「簡易判決」自行認定蔡男有未注意車前狀況之責，並認定林男「坦承犯行，態度尚可」予以自首減刑，依此判林6月徒刑、可易科罰金。

經蔡男、林男及檢方上訴，中院發覺判決有瑕疵，撤銷發回改由合議庭採用「通常程序」審理，合議庭認蔡男無肇責，林男為全責，但仍認定林男自首而予減刑，改判10月徒刑。目前雙方均再上訴台中高分院。

年輕的蔡男遭遇重大事故，龐大的醫療費用，讓開計程車的蔡母難以維持家計，律師楊玉珍透過當地議員的法律扶助服務轉介，得知蔡家處境，並實際到醫院探視因車禍癱瘓無法動彈的蔡男，或因同為人母，能體會蔡母的無助，決定不收費協助蔡母打官司。

▲蔡姓騎士遭林男酒駕撞飛，機車幾乎全毀。（圖／民眾提供）



楊玉珍說，此案有幾個特殊之處，第一個是肇事者駕駛的是保時捷，客觀來看對方在經濟上並非弱者，卻選擇脫產方式不賠償；其次通常車禍理賠都是透過保險解決，但對方車牌當時掛的是「臨時牌」，我們以此判斷當時對方應無保險，既然沒有保險，此案中為何會存在強制責任險？原因是當時被害人被林男撞飛到對向車道，而對向車道剛好駛來另一輛車撞擊到被害人，才由該輛車出險。

第三，此案民事判決已判林男須賠償1900多萬元，對方不但一毛錢不出，在訴訟過程中還不斷指責蔡男，還要求蔡須給付保時捷修車費用，甚至把另一輛車的強制責任險當作是他給被害人的賠償金。

▲蔡姓騎士車頭被撞爛，受重傷全身癱瘓至今。（圖／民眾提供）



楊玉珍接著說，案子進行到現在已經2年多，但過程相當曲折，當初檢察官起訴之後，地院法官「很烏龍」地直接改成簡易案件判決，上訴後合議庭將案件撤銷，將程序發回，「程序上錯誤，這是法界中很少見的例子，隨著訴訟時間拉長，變成是家屬不斷遭受折磨，這折磨不但來自加害人，也來自法院。」



楊玉珍透露，民事裁定的賠償，實際上僅能補貼被害人的生活費、勞動損失及醫療費，但肇事者卻完全不願負責，相比有不少熱心民眾透過媒體揭露得知此案，陸續致電希望捐款幫助蔡家母子，「民眾僅僅是看到新聞都能有如此發自內心的善意，肇事者卻是冷漠到令我和蔡媽媽感到非常難過。」

▲林男駕駛的保時捷。（圖／民眾提供）



楊玉珍表示，本案包含酒駕情事，依照法律可加重其刑二分之一，最高刑度可達4年6月，但本案造成這麼嚴重的傷害，對方還不肯賠償，竟只判刑10月有期徒刑，她跟被害家屬都認為量刑太輕，將會繼續上訴。

楊玉珍有40多年法界資歷，先後擔任檢察官、律師，她是彰化媳婦，2006年更曾任彰化縣副縣長，後再回歸從事律師，經手的案件逾2000件。