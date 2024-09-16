暴雨落水失蹤3天！彰化花壇阿公遺體尋獲　漂3鄉鎮16公里遠

記者唐詠絮／彰化報導

阿公回家了！彰化花壇鄉14日下起大雷雨，1名83歲阿公下田工作時不慎跌落中山路旁的石笱排水，遭到湍急水流沖到洋仔厝溪，警消連2天不眠不休的搜救，今天終於傳來好消息，遺體在鹿港溝尾水門口被民眾發現，漂流約16公里遠，家屬悲痛指認，終於能在秋節前找到摯愛的阿公。

▲83歲阿公落水3天找到了。（圖／民眾提供，以下同）

14日下午5點，該名阿公疑似下田，摔落花壇鄉中山路一段旁圳溝內，遭湍急的水沖走，現場由彰化分隊分隊長林聖偉指揮搶救，使用吊掛船艇入水面，於疑似落水點及下游擴大搜尋到深夜12點，但漏夜搜尋未果。

15日清晨6時因水流較小，與家屬再次確認老翁落水點後，彰化縣救難協會也加入搜救行列，並出動空拍機，花壇消防分隊涉水步行搜尋落水點至慈恩寺流域；大村、彰化分隊涉水步行或視情形下船搜尋慈恩寺至烏秋檳榔攤；秀水分隊、花壇義消分隊下船及岸巡烏秋檳榔攤至石筍碑圳下游；鹿港分隊岸巡洋仔厝排水到出海口，再度搜尋到天黑仍未尋獲到阿公的下落。

今天上午9點多消防局接獲110轉報，鹿港溝尾水門下游側疑似發現阿公在水面載浮載沉，現場由救助器材車吊掛並由4名警消人員下水，將其遺體吊掛上岸，經家屬指認，後續交由警方處理。

該名阿公從花壇鄉跌落水後，遭到湍急的水流沖到洋仔厝溪，沿路行經花壇、秀水及鹿港等鄉鎮，警消人員動員大批人力執行搜救，終於在水門前尋獲，讓其家人能在秋節前帶祂回家團聚，但確切的死因尚待釐清。