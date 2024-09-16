一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

▲普華永道。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際四大會計師事務所普華永道（PwC）因捲入恆大地產財務造假案，被大陸證監會、財務部重罰4.41億元（人民幣）、停業半年，並在一天內遭5家機構解約。更慘的是，早從今年3月中遭到調查開始，普華永道就陸續被解約，半年來至少已丟了60單。

普華永道9月13日被重罰後，隔天（14日）就有5家基金公司與其解約，包含華安基金、寶盈基金、匯安基金、易米基金、浦銀安盛。

事實上，早在今年8月底和9月初，包括易方達、天弘、華泰柏瑞和南方等基金公司，就已與普華永道進行過解約；紅土創新基金更是6月份就已與普華永道分手。

業界人士表示，普華永道的處罰傳聞先前並未落地，有些基金公司可能還在觀望，但隨著普華永道業務被暫停，接下來包括基金公司在內的改聘動作會越來越多。

更慘的是，根據大陸媒體統計，從3月18日恆大財務造假案曝光至今，已至少有60家公司結束與普華永道的合作，其中，A股上市公司有36家，港股上市公司7家，基金公司16家，非上市公司1家。

結束與普華永道的合作後，大部分公司都轉向另外3家國際會計師事務所，其中，有15家公司解約後被安永（Ernst & Young）承接，包含中國人壽、寧波銀行、蘇州銀行，以及中國銀行、同仁堂等；9家公司被畢馬威（KPMG）承接，包含中國電信、中國太平、招商蛇口等；7家公司被德勤（Deloitte）承接，包含中國中鐵、青島啤酒、北京首都機場等。

另外，大陸的內資會計所立信、天健、致同等，也承接了少量普華永道的前客戶，包含中鐵工業、海通證券、碧桂園等。