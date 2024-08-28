恆大汽車深夜發盈利預警　2024上半年淨虧損907億元

▲恆大汽車發出盈利預警。（圖／翻攝新浪新聞）

記者魏有德／綜合報導

恆大汽車昨（27）日深夜發出盈利預警公告，公告顯示，預計恆大汽車集團（中國恆大新能源汽車集團有限公司，連同其附屬公司）2024年上半年錄得綜合淨虧損約202.54億元人民幣（約907億元新台幣）；而去（2023）年上半年，錄得綜合淨虧損約人民幣68.73億元人民幣（約308.02億元新台幣）。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

公告指出，公告所載資料僅以本公司管理層就目前所得財務資料作出之初步審閱為基礎，且並非基於任何經本公司核數師或審核委員會審核或審閱之數據或資料得出。股東及潛在投資者務請細閱預期將於8月底刊發的上半年度業績公告。

恆大汽車表示，本集團預期在二零二四上半年度錄得綜合淨虧損增加，鑒於中國恆大集團已於2024年1月29日被香港高等法院頒布命令清盤，出於謹慎性原則，公司增加對中國恆大集團子公司及聯合營公司應收款項減值撥備。二零二四上半年度全額計提撥備約167.37億人民幣（約750億元新台幣）。

▲天津恆馳汽車工廠已經暫停生產。（圖／翻攝每日經濟新聞）

恆大集團旗下各公司均陷入債務困難，恆大汽車也面臨著持續高漲的財務和經營壓力。其中，位於天津的恆馳汽車工廠已處於停產狀態，一名知情人士透露，工廠曾有五六百人，園區內現在也就剩40多人，「工廠生產頂峰時，恆馳汽車會安排十餘輛班車接送車間員工上下班。從去年10月開始，接送員工的班車數量開始逐步縮減，直到後面停產，就沒班車了，目前，恆馳汽車上班的員工工資是正常發放的，不過每月只發80%。」