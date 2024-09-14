捲恆大財務造假　普華永道被重罰19億元、停業半年

▲普華永道捲入恆大財務造假。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際四大會計師事務所之一的「普華永道」（PwC）因恆大財報造假案，被中國大陸財政部、證監會「頂格處罰」，包含停業半年、撤銷廣州分所，以及罰沒4.41億元人民幣（約18.8億元新台幣）。

大陸證監會13日發出公告，對普華永道恆大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2774萬元，並處以頂格罰款2.97億元，合計罰沒3.25億元。

證監會在公告中提到，調查發現，普華永道在執行恆大地產2019年、2020年年報審計工作中未勤勉盡責，在審計過程中違反多項審計準則，違背多項審計要求，多項審計程序失效，未保持應有的職業懷疑，未作出正確的職業判斷，未發現恆大地產大金額、高比例財務造假。

▼中國恆大陷入債務危機。（圖／路透社）



大陸財政部也發出公告，對普華永道涉及恆大地產2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共1.16億元的行政處罰；同時，給予普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

財政部也對涉案的11名普華永道會計師進行了行政處罰。

財政部還在公告中提到，經查，普華永道及其廣州分所在恆大地產2018年至2020年財務報表審計過程中，明知恆大地產財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，出具虛假審計報告。

對於處罰，普華永道表示，經過詳細的內部調查，普華永道採取了一系列的整改和追責措施，「被處罰的相關恆大地產審計團隊成員已經與公司終止了勞動關係，普華永道也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。」

普華永道指出，普華永道中國正在任命新的領導團隊，包括在全球網絡具有豐富質量管理經驗的合伙人，「新的領導團隊將致力於推進質量管理的提升，並將普華永道對資本市場信任與誠信的承諾作為第一要務。」

普華永道強調，針對本次處罰，普華永道已經採取了一系列整改措施，包括加大對人員、培訓和科技的投資，並加強文化建設和公司治理的提升，「普華永道將堅定不移地遵守和維護最高審計標準，堅決支持監管機構針對市場和行業所採取的各項監管措施。」