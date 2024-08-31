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恆大汽車僅交付1429輛新能源車　資金狀況比去年更緊張

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲恆大汽車「恆馳5」首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大汽車30日公布今年上半年業績，其中，收入年減75.17%、毛利年減103.99%，淨虧損194.73%。業績公告中提到，集團的資金狀況比2023年更加緊張。

根據業績公告，截至2024年6月30日，恆大汽車收入為人民幣3837.7萬元（人民幣，下同），年減75.17%；毛利為人民幣243.3萬元，年減103.99%；淨虧損合計人民幣202.57億元，較去年同期增加194.73%。

從收入的來源來看，來自新能源汽車業務的收入為1609.5萬元，年減62.7%，其中汽車及汽車零件銷售收入554萬元，提供技術服務收入1043.5萬元，其他收入12萬元；此外，物業銷售收入2228.2萬元。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

截至2024年6月30日止，恆大汽車累計交付超過1429輛新能源汽車。報告期間內，恆大汽車銷售及行銷成本人民幣3224萬元，較去年同期減少82.83%，主要因為恆馳5促銷及品牌推廣費減少及銷售人員減少。

公告顯示，根據資金狀況，恆大汽車積極採取措施，安排部分人員放假，進一步降低營運成本。

公告中提到，恆大汽車目前資產總額人民幣163.69億元；負債總額人民幣743.5億元，其中：借款人民幣265.90億元，貿易及其他應付款人民幣466.95億元，其他負債人民幣10.65億元。

業績公告中還指出，該集團資金狀況較2023年更加緊張，且必須在可預見的未來獲得大量資金，才可以根據各種合約和其他安排為該等財務責任和資本開支提供資金。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

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