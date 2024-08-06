中國恆大向許家印等7名被告　追討1960億元股息及酬金

▲中國恆大創辦人許家印。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國恆大8月5日晚間在港交所公告，尋求向集團創辦人許家印、丁玉梅等七名被告收回股息及酬金共約60億美元（約合新台幣1,963億元）。

公告中提到，今年3月22日，清盤人以中國恆大集團名義在香港高等法院針對三名被告展開法律訴訟。三名被告分別為許家印、公司前行政總裁夏海鈞以及公司前首席財務官潘大榮。該訴訟逐步發展至加入其餘四名被告，即許家印之配偶或前配偶丁玉梅以及三間與許家印及丁玉梅有關聯的實體。

在該訴訟中，中國恆大尋求向七名被告收回（其中包括）公司根據其聲稱為誤報的截至2017年12月31日至2020年12月31日止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。

2023年9月28日，許家印因涉嫌違法犯罪，已被「依法採取強制措施」。2024年5月31日，中國證監會對許家印罰款4,700萬元人民幣並採取終身證券市場禁入措施 。

丁玉梅為許家印前妻，中國恆大於2023年8月14日晚間公布的一系列公告把丁玉梅被稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」。不過，當時就有分析人士就指出，許家印透過與丁玉梅進行「靜默式的技術性離婚」已經將部分資產轉移至境外。

據騰訊新聞《潛望》2023年7月下旬引述知情人士的話報導稱，許家印的「前妻」丁玉梅在得知大陸有企業家因許家印被邊控後，隨即買了機票離開香港。在此之前，她一直在香港協助相關機構進行恆大集團的債務重整事宜。關於她現在身處何處，暫不知曉。