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颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

▲雲林善心企業捐贈滴雞精調理包20入禮盒共500份，讓雲林縣消防局每位勇敢的消防弟兄補充元氣，盼在未來救災行動中更加有力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林善心企業捐贈滴雞精調理包20入禮盒共500份，讓雲林縣消防局每位勇敢的消防弟兄補充元氣，盼在未來救災行動中更加有力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣7月受凱米強颱侵襲，期間帶來強風豪雨，造成多處積淹水、山區土石流及停電等災情，縣政府啟動災害應變中心，連續多日運作，撤離逾400鄉親，雲林消防局第一線救災人員冒大風雨在艱困的的條件下圓滿完成所有交付任務，為慰勞辛勤弟兄，在地企業食品公司捐贈500份調理包補充元氣。

災害應變中心所有小組成員，在開設期間24小時不間斷輪值，確保每一起案件都能迅速處理，為災害應對和後續復原工作奠定了基礎。雲林縣長張麗善為感謝第一線消防人員在颱風期間的辛勞付出，特地聯同在地企業公司董事長吳裕田，捐贈滴雞精調理包20入禮盒共500份，讓每位勇敢的消防弟兄補充元氣，盼在未來救災行動中更加有力。

雲林縣消防局長林文山指出，除了第一線的救災人員外，災害應變中心在每次災害期間發揮了關鍵作用，承擔著通報、聯繫、動員、調度、協調及整合等重要職能，於減災應變及復原重建上扮演重要的角色；昇樺食品公司董事長吳裕田長期擔任雲林縣義消顧問，成為警義消兄弟最強大的後援，持續為消防人員提供支持與關懷。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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