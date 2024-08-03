防災教育向下紮根　雲林小小消防員暑期營精彩啟動

▲雲林縣消防局於豐泰文教基金會綠園區辦理「2024雲林縣小小消防員暑期營」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為提升轄內學童防火、防災及交通安全意識，體驗消防工作，今（3）日於豐泰文教基金會綠園區辦理「2024雲林縣小小消防員暑期營」，透過闖關活動使學童學習正確的防火、防災安全觀念，提供暑假期間學習課外新知園地，達到全民消防向下紮根及深耕行的安全之教育目的。

雲林縣消防局說明，今年暑假擴大舉辦消防暑期營活動，今日為本次暑期營活動的第一場次，活動內容有地震災害VR體驗、機構木偶展覽、防災大富翁、射水體驗、消防衣著裝體驗、繩索斜降冒險體驗、CPR操作體驗、交通安全互動小遊戲、重機乘坐體驗等各式豐富生動內容，關卡內容多元有趣，藉由每一關卡的考驗，讓同學發揮團隊精神，凝聚向心力，為爭取最高榮譽而努力。

盼透過地震災害VR體驗等活動，學生能夠更深刻地理解和應對氣候變化帶來的自然災害，提高防災意識和能力，為應對氣候變化的影響做好準備；而透過防災教育和急救知識的傳播，如CPR操作體驗，增進了學生對於健康與安全的認識，提高了社會整體的應急反應能力，符合聯合國永續發展目標SDGs3以及SDGs13。

雲林縣消防局強調，參與消防暑期營同學利用暑假期間報名參加，由玩樂中學習到各式防火防災及交通安全知識及技巧，是不錯的生活體驗，最重要的是希望各位同學透過與消防同仁的互動，建立正確的防火防災觀念、交通安全知識及瞭解消防工作的重要性，將全民消防概念帶入校園及家庭，使本縣災害韌性得以提升。

消防局局長林文山表示，這次活動與豐泰文教基金會共同辦理，藉由這次寓教於樂的體驗活動將正確的防火防災觀念向下紮根，深植學子心中，藉由闖關遊戲傳達莘莘學子正確的避災觀念及避難逃生技巧，使本縣居家防火安全得以提升，共同創造雲林「住」及「行」的安全。

▲2024雲林縣小小消防員暑期營透過防災教育和急救知識的傳播，增進學生對於健康與安全的認識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）