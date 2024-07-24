台中放颱風假91人上山下海　盧秀燕籲市民「別白目」要警直接開罰

▲台中市長盧秀燕主持災害應變中心。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

中颱凱米襲台，台中市昨（23）日晚間8時原宣布今日正常上班上課，後因台中風雨已達標，深夜11時緊急改為宣布停班停課。台中市長盧秀燕中斷訪美行程，今天清晨4時許返抵台灣，上午8時坐鎮災害應變中心。根據警局統計，目前已勸導到山上、海邊的民眾39件共91人次，盧更要市警局「不要客氣，直接開罰」，也提醒市民「不要白目」，颱風天好好待在家，平安為上。

盧秀燕表示，根據氣象署、逢甲大學氣象團隊，凱米颱風可能是近年來最大的颱風，特色是「風強雨大」，海線地區甚至風力達到10級以上，目前看來影響時間從今天下午開始加劇，到明天為止都是比較嚴重的情形，呼籲市民，今天中午過後盡量留在家裡躲颱風。

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逢甲大學營建及防災研究中心於會議中指出，凱米目前接觸台中和平區域，台中今天下午起，平地、山區雨量將明顯增加，目前累積雨量已達300毫米以上，集中山區，目前海線地區大於7級風，市區平均風速大於6級風。

逢甲大學表示，和平、石岡區目前有長時降雨情形須密切注意；海線區域風力預估有10級以上強陣風，須嚴防強陣風所帶來災害；總雨量預測山區打400到600釐米，請和平區等里、梨山里、博愛里、達觀里，嚴防強降雨導致土石流及大規模崩塌。後續須注意西南氣流影響。

台中市警局統計，目前協助勸導民眾勿於颱風期間前往山區、河川及海邊等公告警戒區域進行活動，總計39件91人，其中口頭勸導34件86人（雪霸國家公園）；書面勸導4人（北屯登山步道）；海邊1人（高美沿海區）。