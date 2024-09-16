網紅玩命「爬進棕熊洞穴」拍片！　網友怒轟：超蠢

▲斯特凡爬進棕熊洞穴拍片。（圖／翻攝自IG／＠stefan_jankovich）



記者張方瑀／綜合報導

塞爾維亞一名網紅14日po出一段影片，他為求流量居然跑進棕熊的巢穴裡，甚至遇到一隻大棕熊，棕熊直接將頭伸進洞裡瘋狂聞他，尖牙利爪幾乎就快碰到他，畫面相當恐怖，也引來許多網友批評，「沒見過這麼蠢的人」。

綜合外媒報導，來自塞爾維亞的斯特凡（Stefan Janković）在TikTok有超過110萬人追蹤，IG也有96萬名粉絲，而他14日在IG上傳一段新影片，是他戴著攝影機躲在一隻棕熊的巢穴裡面，而棕熊發現他的蹤影後，也不斷逼近他。

從影片中可以看到，棕熊試圖走進洞穴裡面，牠聞了一下之後，又試圖伸出爪子觸碰，但最終沒有跑進洞裡。後續的畫面則顯示，斯特凡走出洞穴後，棕熊幾乎就在他的眼前，不斷聞著他的攝影機和手機。

※危險動作，請勿模仿。



另外還有一段影片是，斯特凡爬到一棵樹上，而棕熊則在樹下不斷抓著樹幹。斯特凡描述，「你不會相信發生在我身上的事，我在森林裡待了24小時，一隻熊正在等著我，我會待在樹上直到危險消失。」

這幾段影片也引發網友批評，許多人也抱持著懷疑的態度，「這些熊應該是私人飼養的，看起來跟他非常熟悉」、「熊應該認得他，否則他早就被撕成碎片了！」有網友指出，儘管是人工飼養的熊，仍有一定攻擊性，「千萬不要嘗試」、「這輩子沒見過這麼蠢的人」。

目前還不清楚這些影片是在何處拍攝，但當地保育團體指出，影片中出現的是塞爾維亞本土的棕熊，目前野外數量約為700至800隻。

※危險動作，請勿模仿。