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一家4口搭飛機「靠這招」爽包2排座位！　媽媽選位撇步被罵了

▲▼一家4口搭飛機「靠這招」爽包2排座位！　媽媽選位撇步被罵了。（圖／翻攝Instagram@whereisbriggs）

▲美國網紅媽媽分享訂機票小撇步，卻招致批評。（圖／翻攝Instagram@whereisbriggs，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國親子網紅「Where is Briggs?」分享訂機票的「選位小撇步」，可以讓全家人享受「整排座位」的舒適空間，卻因此招致不少網友批評。

「Where is Briggs?」一家4口住在愛達荷州，在TikTok有22萬名粉絲，在Instagram也有37萬人追蹤。媽媽潔西（Jess Darrington）經常分享家庭點滴，還有夫妻倆如何帶著2個4歲以下小孩到處旅遊，其中包括收拾行李、搭飛機的小撇步。

潔西透露，在訂機票時，可以分別選擇「同一排」的靠窗座位及走道座位，但把中間座位空下來，然後祈禱沒有人會預訂這個座位。她坦言這個方法有點冒險，但如果真的沒人預訂中間座位，他們一家人雖然只買了4個座位，卻能夠享受整整2排的舒適空間。

▲▼一家4口搭飛機「靠這招」爽包2排座位！　媽媽選位撇步被罵了。（圖／翻攝Instagram@whereisbriggs）

不過，並非每次都那麼幸運，「如果你想要讓寶寶在飛機上有確定的座位，就得替他們買一個」，或者主動詢問中間旅客要不要換位置，對方通常會欣然答應，如此一來，依然可以坐在家人旁邊。

大部分網友不太欣賞潔西的選位撇步，尤其那些經常被迫選擇中間座位的獨旅人士。一名網友分享，她曾經被卡在2名熟識的旅客中間，身旁2人不斷聊天、傳遞物品，讓她的飛行體驗相當悲慘。也有人質疑，與其耗費那麼大的工夫，還得賭上一把，甚至可能造成他人困擾，還不如直接預訂相連的座位。

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