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中國女留學生「要追川普小兒子」　自爆已掌握行蹤：等偶遇

中國女留學生揚言開追川普么子　稱「已掌握行蹤」只等製造偶遇

▲一名在紐約大學的中國籍女網紅在抖音上揚言，要追求川普的小兒子巴倫。（圖／翻攝抖音／暴力白熊）

文／CTWANT

是博取流量還是國安事件？9月14日凌晨，一名在美國紐約大學（New York University，後稱NYU）留學的中國籍女留學生在抖音上揚言，要追求前美國總統、應屆美國總統候選人川普（Donald Trump）的小兒子巴倫（Barron Trump）。還表示自己「在校內有很多眼線」，已經掌握了他的行蹤以及隨行保鑣人數，接下來只等自己製造意外與巴倫發生偶遇。

9月14日淩晨2點，中國影音平台「抖音」上一名在NYU上學的年輕女網紅「暴力白熊」發布影片，稱她要將就讀該校的川普么子巴倫追到手。並稱自已「追他可不是隨便追的」，在巴倫身邊已經安排好了眼線，有豐富的情報網隨時向我匯報他在哪間教室上課。並且已經調查清楚，巴倫平常上課喜歡坐在教室最後一排，身邊總是有2名安全人員左右保護。

至於接觸巴倫的方式，「暴力白熊」表示自己打算假裝走錯教室，故意從最後一排經過，然後故意把手上的咖啡不小心灑在巴倫的鞋上，以此製造偶遇。還搞笑自稱熟讀《流星花園》、《一起來看流星雨》、《花邊教主》（gossing Girls）等瑪莉蘇戀愛電視劇，中國網路小說「番茄小說網」閱讀時長1000小時，笑稱「就是高幹文北美版嘛，拿下！」

「暴力白熊」是抖音上追蹤數不到2萬的小網紅，平時大多發布男女感情相關的分析短片，並在網路上以「你的（戀愛）軍師」自稱。平時發布的短影片點讚數大約在數百到5千之間，不過這支「今天是我追特訪普兒子的第一天」影片發布不到24小時，並累積了近6萬個讚，7.5萬則轉發，顯然成功的博取了一波流量。

據了解，巴倫是川普與現任妻子梅蘭妮雅唯一的兒子，此前私生活被嚴格保護，僅偶爾陪同川普出現在公開場合。他於2024年9月進入NYU史登商學院（Stern School of Business）展開大學生涯。巴倫身高超過200公分，面目清秀，身後又有顯赫的家世與億萬家財，因此以「億萬金童」的身分吸引不少媒體注意。此前川普也曾向媒體透露，巴倫被多所學校錄取，最終進入紐約大學就讀，還稱「他是個好學生，很聰明。」顯見對么子十分滿意。

中國女留學生揚言開追川普么子　稱「已掌握行蹤」只等製造偶遇

▲巴倫‧川普（圖左）。（圖／達志／美聯社）

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