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追攔未戴安全帽騎士釀3車事故！BMW駕駛成植物人　開車警判刑6月

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山分局杉林分駐所陳姓、黃姓兩名員警，2022年10月為了追查沒戴安全帽騎士，駕駛警車行經杉林區山仙路時，與37歲顏姓男子駕駛的白色BMW相撞，該事故造成3車全毀5傷，其中BMW駕駛顏男傷勢嚴重昏迷指數3，急救後仍成為植物人，開車的陳姓員警事後被移送，橋頭地院審理後，認定陳員有過失，依過失重傷害罪判處徒刑6月。

▲▼高雄警執行勤務衝撞BMW，BMW男頭部嚴重受傷昏迷指數3。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄警為了抓沒戴安全帽機車騎士，在路口撞上BMW。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在2022年10月1日下午，旗山分局杉林分駐所的巡邏車看到一名騎士未戴安全帽，鳴警笛、亮警示燈要追上攔查，人都還沒攔到，就在路口先和顏男駕駛的BMW發生第一次衝撞，BMW又失控側滑衝進對向車道，再和林女駕駛的黑色自小客車發生第二次撞擊，造成總共3車交通事故，計有5人受傷送醫，其中又以顏男傷勢最嚴重。

▲▼高雄警執勤衝撞BMW男，BMW男加護病房搶救中昏迷指數3。（圖／吳奕靖翻攝）

▲高雄警為了抓沒戴安全帽機車騎士，在路口與BMW相撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據行車記錄器畫面，顏男當時駕駛的BMW，跟巡邏車碰撞後，失控後幾乎是繞了一個圈，再衝到對向車道，導致顏男頭部嚴重受傷及車上張姓乘客四肢擦傷，林女四肢擦傷及車上林姓乘客腳部擦傷。

傷勢最重的顏男有外傷性顱內出血及顱骨骨折、急性呼吸衰竭合併肺炎、頸脊髓損傷併頸椎第五節骨折及四肢癱瘓、搶救後仍因腦外傷後遺症，意識不清，呈植物人狀態，完全仰賴他人照顧。

▲▼高雄警執勤衝撞BMW男，BMW男加護病房搶救中昏迷指數3。（圖／吳奕靖翻攝）

▲高雄警為了抓沒戴安全帽機車騎士，在路口撞上BMW。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事後開車的陳姓員警被移送、起訴，法院審理時，陳姓員警表示，當時見到轄區毒品人口臉部泛紅，未戴安全帽騎車，擔心其他人安全，才駕車追趕攔查，全程均開啟警示燈及警鳴器，接近路口時也有減速，見左右都安全才起步，已盡注意義務。

法官勘驗事故路口發現，警車為支道車、顏男為幹道車，認為陳姓員警縱使鳴警示燈、警笛，也應減速至隨時可停程度，而警車左轉導致顏男撞上，雖顏男超速、未避讓警車為肇事主因，但陳員也有過失責任。

法官認為警車執勤時雖有道路優先權，但並未免除注意義務，何況執勤行駛方式危險，更應顧及其他車輛安全，否則反失保護人民、防衛治安初衷，因此仍依過失重傷害罪判陳姓員警徒刑六月，全案可上訴。

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