台中警備車被酸「害人逆向」　分局澄清：黃線3分鐘符合臨停

記者許權毅／台中報導

邦交國吐瓦魯參訪團近日來台，13日有行程前往台中市西區，轄區警方執行外賓勤務安全維護。不過，卻剛好有民眾路過五權西四街13巷時，遇到警方正在黃線臨停，質疑警方占據車道，害其他車輛只得逆向。對此，警方澄清，該標線是可臨停的黃線，且時間未超過3分鐘，並未違規。

▲台中警13日執行外賓勤務，依規定臨停在黃線，被民眾酸害人逆向。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）



發生時間在13日13時許，台中市西區五權西四街13巷車道為雙黃線標線，路邊設置黃線。有民眾通過此處時，發現路邊有一輛警備車正好停在黃線上，且正在上下物品，認為車道都被警方佔據，有2台轎車要通過，只能壓上雙黃線，逆向通過。

第一警分局今日回應，黃線設於路側之黃實線是指「禁止停車線」，用以指示禁止停車路段。禁止停車處是可臨時停車，但須符合「臨時停車」之定義，須車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛之狀態。

警方說，當天執行9月13日10時至14時外賓安全維護勤務，於上述地點臨時停車裝卸維安人員後勤補給品後即離開，未違反道路交通管理處罰條例規定，惟將持續精進勤務車輛停放位置，以維交通順暢及勤務遂行。