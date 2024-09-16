麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

▲麥寮鄉公所為有效改善環境、維護麥寮鄉海洋生態，提升海洋公民意識及推廣海洋環境保護概念，特辦理秋季淨灘活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

俗稱「風頭水尾」的麥寮鄉，濱海地區環境受到上游河川或海洋潮流廢棄物堆積，造成生態環境受到衝擊，麥寮鄉公所為有效改善環境、維護麥寮鄉海洋生態，提升海洋公民意識及推廣海洋環境保護概念，特辦理秋季淨灘活動，派藉此喚起民眾保護、愛護環境之意識，並珍愛母親河濁水溪。

▲麥寮鄉公所辦理秋季淨灘活動，集結民間社團力量，逾百人齊聚參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉公所聚集公務機關資源，並結合民間力量如麥寮鄉登山健行協會、台西獅子會、三興守望相助隊及轄區各社區發展協會等等團體，於許厝寮北堤岸際辦理麥寮海岸環保淨灘暨海洋教育日活動，除淨灘外更規劃白蛤生態體驗及海洋廢棄物分類示範教育，期透過淨灘活動傳達永續海洋，珍惜環境理念。

▲麥寮鄉鄉長許忠富盼透過淨灘活動清理麥寮海岸的垃圾，改善海洋環境，也讓更多人關注和支持海洋環境保護，並鼓勵更多人參與未來的環保行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉鄉長許忠富表示，透過淨灘活動清理麥寮海岸的垃圾，改善海洋環境，減少海洋生物的生存壓力，可促進海洋生態系統的健康發展。也可提高參加者對海洋生態和環保的重要性的認識，通過專家講解和互動展示，讓參加者學到實用的環保知識，讓更多人關注和支持海洋環境保護，並鼓勵更多人參與未來的環保行動。

麥寮鄉公所政風室亦在活動現場舉辦以「翻轉麥寮－反詐騙、反貪腐大手牽小手」為主題的趣味互動遊戲，透過寓教於樂方式，將反詐騙、反貪腐意識帶給參與活動的大、小朋友免受詐騙，一起共同翻轉「麥寮城市未來」。

台西警分局於活動現場以「人本交通，停讓文化」為主題，宣導「車輛慢看停，行人安全行」，讓大家在保護海洋的同時，也能強化對交通安全的正確觀念。現場互動熱絡，民眾踴躍索取宣導品，員警立即把握機會進行交通安全宣導，未來持續加強取締超速、酒後駕車及闖紅燈等重大交通違規，避免車禍憾事。

▲台西警分局於活動現場宣導交通安全，現場互動熱絡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）