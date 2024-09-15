未來沒有鐵飯碗工作！葉丙成批全科補習：自主學習更重要

▲教育部次長葉丙成發表「未來教育趨勢」專題演說。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

高中生申請大學需準備學習歷程檔案，常遭外界批評是多錢入學，甚至有學生花錢請人代做，衍生商品化問題。教育部次長葉丙成今在師大附中發表專題演說，指多元入學等於多錢入學是迷思，只要願意花心思，不花錢也可以把學習歷程做得很好。他也提醒家長，不要動不動就把孩子送到補習班補全科，將抹煞孩子的好奇心與自主學習能力。

為讓家長和高一新生瞭解108課綱及學習歷程檔案內涵，教育部舉辦多場宣導活動，葉丙成今到師大附中以「未來教育趨勢」為題發表專題演說，暢談在AI浪潮下，學生應具備的能力。

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葉丙成表示，今天不是以次長角色宣揚教育部政策，而是以一個父親、24年老師、10年辦學者的角色來分享教育理念，尤其自己過去10年在業界創業，更能從業界觀點來看現在高中生應具備什麼樣的能力。

葉丙成指出，根據牛津大學研究：「未來20年，有47%現有工作會消失」，在AI發展下，可能很多工作會被取代「未來20年穩定將不復存在」，因此父母不要再對孩子說：「什麼工作最保險」、「什麼是鐵飯碗」，面對劇烈變化的時代，沒有保險這件事，唯有成為終生學習者才不會成為落後的一群，而這也是108課綱強調精神。

葉丙成說，學生應有自主學習能力，但現在台灣家長很猛，還沒開學就幫孩子報名補習班全科班，國中3年、高中3年都這樣過日子，不但孩子的好奇心被磨掉，也導致孩子在學校學習輕慢，反正晚上有很會講笑話的補習班老師補強，破壞孩子的學習能力。他當場呼籲家長：「已經報名全科班的趕快去退掉」，提醒家長應對症下藥，針對弱科再補強就好。

「爸媽的焦慮對孩子都是毒」，尤其會拿其他孩子跟自己孩子比較的父母更是「毒中之毒的毒王」，他說，在少子化趨勢下，無論是考大學、找工作都比以前容易很多，父母無須太焦慮，就連台積電找員工，除了以往的頂尖大學外，也會在虎尾科大、龍華科大等校徵才，提醒家長不要過度焦慮，將讓孩子過度疲累、被操到彈性疲乏。