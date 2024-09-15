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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

iPhone16如期上市打臉NCC！　王鴻薇嗆翁柏宗：敢辦自己嗎？

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲王鴻薇批翁柏宗信用掃地，連主管法規流程都不熟，公然釋放假消息，NCC敢不敢辦自己？（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

蘋果iPhone 16 全系列手機已經在9月10日蘋果秋季發表會正式亮相，國民黨立委王鴻薇今（15日）表示，之前NCC還曾以此威脅國人，如今iPhone 16如期上市，不僅狠狠打了執政黨跟NCC的臉，更讓代理主委翁柏宗信用掃地。

王鴻薇指出，果粉們可能忘記了，幾個月前，時任NCC副主委翁柏宗曾公開表示，「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone 16、17無法進行型式認證，因此無法上市販售」，民進黨政府為了自己NCC人事案通過，拿自己的專業情緒勒索全國人民。

王鴻薇續指，當時在野黨就立刻指正，曾任兩屆NCC委員的立委翁曉玲也在第一時間就拿法規說明，「手機認證不需要委員會，只要工作小組就能完成」，但是民進黨根本聽不進去，當翁柏宗消息一放出，綠媒、側翼照樣都出來攻擊，就是想要對在野黨立委施壓，但顯然操作失敗，國人並不因為這樣的威脅被動搖。

王鴻薇諷刺，如今iPhone 16如期上市，事實狠狠打了執政黨跟NCC的臉，而翁柏宗主動讓自己信用掃地，連主管法規流程都不熟，還公然釋放「假消息」，為了自己的官位，這樣散布謠言沒有觸法嗎？翁柏宗這樣踐踏自己專業，就問NCC敢不敢辦自己？沒出來道歉，還想當下一任主委？簡直就是笑話。

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iPhone16如期上市打臉NCC！　王鴻薇開嗆

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國民黨王鴻薇NCCiPhone 16

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