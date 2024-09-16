　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

京華城案最新突破？傳前都發局長黃景茂「鬆口曝實情」換500萬交保

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，前都發局長黃景茂改列被告身分移送北檢。（圖／記者劉昌松攝） 

▲前都發局長黃景茂改列被告身分移送北檢，複訊後500萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案，有媒體報導，檢方陸續約談彭振聲、沈慶京等涉案人，但所有人均堅稱自己無罪，直到前都發局長黃景茂被約談，才鬆口交代容積率暴增細節，成為全案最新突破口，也替檢方打了一劑強心針。

根據《東森新聞》報導，黃景茂歷經7小時訊問後，證詞出現破綻，從證人轉為被告，最終以500萬元交保。檢方之所以諭知交保，傳出是黃景茂態度配合，不僅明確交代京華城容積獎勵如何暴增到840%，更咬出幕後決策者及金流，不排除轉污點證人。

對於黃景茂被傳訊一事，民眾黨台北市議員陳宥丞15日則發文質疑，京華城案頻頻違反偵查不公開，還有特地立場的媒體破天荒，獨家取得市議會京華城專案調查小組尚未定稿、公告的秘密會議紀錄，明明連專案小組成員也都是2天前才拿到。

陳宥丞表示，姑且不論該媒體如何取得本該屬於秘密會議的紀錄，但該媒體聲稱「黃景茂說，市長室交辦下來的陳情案都會往上簽，重大爭議案件要由都委會研議」、「正式簽陳到市長，由市長簽字同意送都委會」等，根本是刻意精心設計、以偏概全讓閱聽者接收到的部份資訊，而非全部事實。

陳宥丞指出，他也是專案小組的一員，也當面詢問過黃景茂：「京華城案從頭到尾有沒有任何上級的指示，要求你一定要給任何的容積或者一定要達成什麼樣的目標？有沒有任何人為的因素？特別的交辦？特殊的關係？」當時黃斬釘截鐵回應「當然是沒有所謂當面交辦，一切依程序辧理。」

陳宥丞說，議員趙怡翔也有詢問「都委會到底有沒有權力決定一個案子？或一項容積獎勵的合法性跟適法性？是來自都發局？還是來自都委會？」黃回應「細部計畫在地方政府就決定，當然都委會做最後的裁決，都委會是共識決」、「如果不合理都委會就不會通過」。

陳宥丞批評，當特定媒體想要陷人於罪，就只會告訴讀者「黃景茂『自白紀錄』曝光柯文哲親簽送都審會」、「替京華城插隊？」等，但不會讓讀者知道：市長接到陳情案，本來就會交下去給專業局處接手，且黃景茂其實更堅持一切皆依法定程序辦理，是都委會也認為合理才通過。

ET快訊
蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城案最新突破？傳前都發局長黃景茂「鬆口曝實情」換500萬交保

台南繼父猥褻國小女童！衛教課學習單揭穿他禽獸行為　下場曝光

共軍前艦長偷渡來台　手寫信求留台抗共「推翻習近平殘暴統治」

快訊／台中1歲男嬰「疑吞嚥玩具」亡！身上有瘀傷　警介入調查

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

快訊／華中橋死亡車禍！男騎電動車「撞護欄」頭部重創　送醫不治

烤肉「木炭餘燼」起火燃燒　高雄垃圾車燒毀外殼一片黑

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

屏東5人球棒隊逞凶！攤商擺攤糾紛　小貨車遭砸毀

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

京華城案最新突破？傳前都發局長黃景茂「鬆口曝實情」換500萬交保

台南繼父猥褻國小女童！衛教課學習單揭穿他禽獸行為　下場曝光

共軍前艦長偷渡來台　手寫信求留台抗共「推翻習近平殘暴統治」

快訊／台中1歲男嬰「疑吞嚥玩具」亡！身上有瘀傷　警介入調查

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

快訊／華中橋死亡車禍！男騎電動車「撞護欄」頭部重創　送醫不治

烤肉「木炭餘燼」起火燃燒　高雄垃圾車燒毀外殼一片黑

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

屏東5人球棒隊逞凶！攤商擺攤糾紛　小貨車遭砸毀

女網友亂爆料「蛋黃酥藏蟑螂」？最慘下場曝光　律師：應做3點自保

「進擊的巨人路跑」北中南將登場　巨人之力豪華物資包公開

索尼黑歷史《星鳴特攻》全造型公開　網悲鳴：醜到無法吐槽

日本高齡者3625萬人、高齡勞動者914萬人創新高　每4位有1人在工作

京華城案最新突破？傳前都發局長黃景茂「鬆口曝實情」換500萬交保

陸男拿筋膜槍按眼睛「慘變白內障」！雙眼視力僅剩0.1

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

289萬人注意！13檔台股ETF近期除息　00929今最後買進日

台南繼父猥褻國小女童！衛教課學習單揭穿他禽獸行為　下場曝光

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

共軍前艦長偷渡來台　手寫信批「習近平殘暴統治」

烤肉木炭餘燼復燃　高雄垃圾車燒毀

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」

台中1歲嬰疑吞嚥玩具亡　警介入調查

即／華中橋死亡車禍！男騎士撞護欄送醫不治

紅綠燈下占路搭棚烤肉　高雄機車行老闆挨罰

台南繼父猥褻國小女童　下場曝光

拒盤查遭「大外割」上銬！女師提國賠結果曝

兩大識別系統迄今未建置　大陸小艇連闖我岸際線

女友猛踩油門！白衣哥「手被車窗夾住」　驚悚畫面曝光

空拍畫面曝！桃園雪霧鬧坍方「山壁禿一片」

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

中秋非法囤放爆竹煙火！最高可罰150萬

更多熱門

相關新聞

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民眾黨主席柯文哲因弊案走下神壇，如今被羈押，由他一手創立的民眾黨群龍無首，而立法院新會期開議在即，未來與藍綠間的合縱連橫是否發生變化成為焦點。綠營分析，民眾黨為了柯文哲，早已放話將對司法院預算以及大法官人事同意權下手，加上9月死刑及10月國會改革法案釋憲，朝野對抗勢必加劇，儘管過去與民眾黨立委黃珊珊溝通較順暢，但未來仍會是場硬戰，而外界多分析因柯案將讓司法法制委員會成為大戰場，不過國防外交委員會上恐怕也另有衝突，現階段將持續釋出誠意，同時做好準備，協助行政部門捍衛預算、說明政策。

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

張啓楷喊提案凍結總統府預算　綠委：民眾黨能不能正常一點？

張啓楷喊提案凍結總統府預算　綠委：民眾黨能不能正常一點？

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

關鍵字：

黃景茂京華城柯文哲圖利沈慶京

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

徐少強小30歲愛妻也離世

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

獨／阿沁「這2首歌」版稅逼近千萬

前韓國小姐突離世！享年32歲

快訊／14號颱「葡萄桑」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

中秋愈來愈少人烤肉！網曝「最大原因」

上廁所「下體突然掉出一坨肉」　醫：5類女性最好發

大腸癌前病變警訊！　醫盤點6種人有「息肉臉」

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

中秋節後　「4大星座」事業、財運大爆發

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面