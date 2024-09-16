京華城案最新突破？傳前都發局長黃景茂「鬆口曝實情」換500萬交保

▲前都發局長黃景茂改列被告身分移送北檢，複訊後500萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案，有媒體報導，檢方陸續約談彭振聲、沈慶京等涉案人，但所有人均堅稱自己無罪，直到前都發局長黃景茂被約談，才鬆口交代容積率暴增細節，成為全案最新突破口，也替檢方打了一劑強心針。

根據《東森新聞》報導，黃景茂歷經7小時訊問後，證詞出現破綻，從證人轉為被告，最終以500萬元交保。檢方之所以諭知交保，傳出是黃景茂態度配合，不僅明確交代京華城容積獎勵如何暴增到840%，更咬出幕後決策者及金流，不排除轉污點證人。

對於黃景茂被傳訊一事，民眾黨台北市議員陳宥丞15日則發文質疑，京華城案頻頻違反偵查不公開，還有特地立場的媒體破天荒，獨家取得市議會京華城專案調查小組尚未定稿、公告的秘密會議紀錄，明明連專案小組成員也都是2天前才拿到。

陳宥丞表示，姑且不論該媒體如何取得本該屬於秘密會議的紀錄，但該媒體聲稱「黃景茂說，市長室交辦下來的陳情案都會往上簽，重大爭議案件要由都委會研議」、「正式簽陳到市長，由市長簽字同意送都委會」等，根本是刻意精心設計、以偏概全讓閱聽者接收到的部份資訊，而非全部事實。

陳宥丞指出，他也是專案小組的一員，也當面詢問過黃景茂：「京華城案從頭到尾有沒有任何上級的指示，要求你一定要給任何的容積或者一定要達成什麼樣的目標？有沒有任何人為的因素？特別的交辦？特殊的關係？」當時黃斬釘截鐵回應「當然是沒有所謂當面交辦，一切依程序辧理。」

陳宥丞說，議員趙怡翔也有詢問「都委會到底有沒有權力決定一個案子？或一項容積獎勵的合法性跟適法性？是來自都發局？還是來自都委會？」黃回應「細部計畫在地方政府就決定，當然都委會做最後的裁決，都委會是共識決」、「如果不合理都委會就不會通過」。

陳宥丞批評，當特定媒體想要陷人於罪，就只會告訴讀者「黃景茂『自白紀錄』曝光柯文哲親簽送都審會」、「替京華城插隊？」等，但不會讓讀者知道：市長接到陳情案，本來就會交下去給專業局處接手，且黃景茂其實更堅持一切皆依法定程序辦理，是都委會也認為合理才通過。