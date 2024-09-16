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「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲遭收押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市前市長柯文哲遭收押禁見，民眾黨全黨護主席，特製圖文懶人包反駁柯涉嫌圖利的指控，強調內政部一般性容積獎勵20%上限全國一致，時任北市府以「細部計畫」給與京華城容積獎勵，並無違法。然而民進黨台北市議員簡舒列對此就列出4點質疑，批「民眾黨瞎挺柯文哲，全黨甘作法盲！」

簡舒培15日在臉書發文，表示「民眾黨在全台開講煽動仇恨之餘，做了一份懶人包主張柯市府給京華城20%容獎不違法，結果漏洞百出」，不是找錯法跳就是只講一半，而且最關鍵的問題都沒回答到，更顯得柯文哲給京華城20%容積獎勵「超級不合理、非常不合法。」

以下為簡舒培提出的「打臉4點」。

第一點：拿台灣省的施行細則套在台北市，在民眾黨唸書犯法是不是？

先說重點：民眾黨提的法規是《都市計畫法臺灣省施行細則》，上過公民課都知道「直轄市」跟「台灣省」不一樣，想拿台灣省的施行細則套在身為直轄市的台北市，只會讓人家笑你們沒讀書。

退一萬步講，民眾黨引用《都市計畫法臺灣省施行細則》第34條之2都還是只敢講一半，因為這條明定：「 #都市計畫範圍內屋齡三十年以上五層樓以下之公寓大廈合法建築物，經所有權人同意辦理原有建築物之重建，且無法劃定都市更新單元辦理重建者⋯⋯」，而京華城2001年落成、2019年歇業、2020年拆除建物，算來算去都不到20年。

民眾黨想幫柯文哲解套，結果不僅找錯適用法規，連拿來當救命稻草的法條都完全不適用，更凸顯柯文哲給京華城20%容積獎勵的不合理！


第二點：原來在黃珊珊眼裡，京華城＝台北市政府？

為了幫柯文哲依法無據給京華城20%容積獎勵解套，身為律師、前副市長的黃珊珊提出《臺北市都市計畫施行自治條例》第25條「都市計畫地區內， #市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計畫規定…容積率」主張於法有據。

但是，黃珊珊迴避了一件最重要的事：京華城細部計畫的申請單位是「 #京華城股份有限公司」，請問黃珊珊，「京華城股份有限公司」難道等於「台北市政府」嗎？

法規說得很清楚，是「市政府」認為有合理使用必要時，才能擬定細部計畫規定，京華城又不是台北市政府，憑什麼提出逾越法令的要求後，身為台北市長的柯文哲還像小弟一樣幫忙親核公展、加速推動細部計畫變更？

第三點：除了京華城，全台北市還有那個案子可以靠韌性城市、智慧城市、宜居城市拿20%容獎？

為落實及有效管理台北市的都市計畫，台北市有一條法規叫《 #台北市土地使用分區管制自治條例》，當中第十一章「綜合設計放寬與容積獎勵規定」，就是市府在辦理容積獎勵的法源依據，再一次 #打臉民眾黨宣稱的台北市並未規定通案原則。

柯文哲給京華城20%的三項自創容獎項目韌性城市、智慧城市、宜居城市，如果不是獨厚、圖利京華城，為何不是先修法，讓全台北市都能比照適用？

《台北市土地使用分區管制自治條例》在柯文哲任內的2021年就修正過3次，為什麼一直沒把這三項容獎項目納入，讓全台北市的建物都能適用？這也更凸顯， #柯文哲同意給予的20%容積獎勵就是獨厚京華城！

第四點：三次便當會都有妳，忙著用法律解套的黃珊珊，在京華城案的角色到底是什麼？

京華城的加速推動過程，都與三次便當會有關，黃珊珊也是與會的市府高層重要人士。整個京華城細部計畫涉及的法律問題相當多，在市府的決策過程中，當公務員都示警這樣可能違法時，是誰提供柯文哲相關的法律見解？

現在黃珊珊引用《臺北市都市計畫施行自治條例》第25條，來合法化柯文哲圖利京華城的行為，是不是當初柯文哲親核各項關鍵文件時，就是黃珊珊告訴他這樣做是沒有問題的？

最後，黃珊珊嗆說「都委會都有錄影如何違法？」卻沒想過，有錄音、錄影還仍質疑違法給容獎的柯文哲有多大膽！這也是柯文哲的拿手招數，打著公開透明的名號招搖撞騙，背地裡卻搞了一籮筐狗屁倒灶的破爛事！

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