基隆無障礙親海嘉年華登場　謝國樑盼所有市民都平等感受

▲基隆無障礙親海嘉年華登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎向海風感受基隆海洋初秋的浪漫，「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」無障礙親海成果嘉年華於今（15日）盛大揭幕，基隆市政府攜手海洋委員會、交通部觀光署北觀處在和平島地質公園共同為身心障礙者打造友善的海洋遊玩環境，市長謝國樑也下海與身障朋友一起體驗立槳活動，儘管滿頭大汗，但身障朋友們都玩得不亦樂乎，希望明年更加擴大舉辦。

謝國樑感謝海洋委員會、北觀處與多方資源共力支持「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」活動，也強調推動無障礙友善海域是基隆永續海洋的新亮點，市府致力創造無障礙且尊重多元的社會，不論是孩童、長者或身心障礙者，希望每一位市民朋友都能平等地擁抱海洋，享受基隆海洋的獨特魅力。

無障礙親海成果嘉年華不只創造身心障礙者親海體驗，更具體落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）無障礙、自主與平權的精神，除了有身心障礙表演者參與演出，現場各攤位也融合CRPD精神，讓民眾覺察身心障礙者在生活中的處境。

小獸書屋設置不同高度的書架，讓民眾體驗輪椅者在閱讀時面臨的挑戰；友善餐廳「八斗邀」提供多種香料鹽，讓大家通過嗅覺體驗理解視覺障礙者如何利用其他感官享受美食；基隆精釀啤酒推出啤酒DIY體驗，鼓勵身障家庭共融手作，吸引民眾參與。

社會處長楊玉欣分享，開幕儀式的彩虹泡泡飛向天空，象徵每個獨一無二的生命個體都應享有自主、多元與平等的權利，共融參與社會體驗生命的美好。感謝各專業團隊的努力，盼發展基隆無障礙親海遊憩服務模式，明年將結合環境優化，打造多元共融且能永續發展的無障礙親海景點，讓CRPD的精神能在基隆山海間的每一個角落紮根。

海洋委員會主任委員管碧玲積極推動「身心障礙平權共融及海洋無障礙教育計畫」，今年以「平權」為主軸，補助基隆市、雲林縣、台東縣、高雄市等辦理無障礙親海活動，鼓勵社會大眾重視身心障礙者與長者的需要，共同營造永續且友善的海洋環境。