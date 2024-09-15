2024基隆佛光極樂寺祝福禮　邱佩琳感恩佛教對孩子薰陶

▲基隆佛光極樂寺祝福禮，副市長邱佩琳（右）及民政處長張淵翔（左）共襄盛舉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

佛光山基隆極樂寺藉由「觀世音菩薩的契（義）子女儀式，今（15日）下午辦理毓麟之喜祝福、爬行抓抓樂、 趣味搬搬樂 、布球投投樂、 寶寶遊戲區、親子打卡拍照牆等親子活動，促進佛光人信仰傳承與家庭和樂融融，促進佛光人信仰傳承與家庭和樂融融。基隆副市長邱佩琳，及民政處長張淵翔共襄盛舉這場溫情四溢的親子活動。

邱佩琳表示，非常榮幸能夠受邀出席這場充滿愛與希望的寶寶祝福禮。佛光山極樂寺日前接受中央的表揚，獲得宗教公益獎，再次肯定與感謝極樂寺，對弱勢生活扶助、社區關懷等公益活動，都可以見到極樂寺無私的身影。佛光寶寶祝福禮活動，不僅是為可愛的寶寶們祈福，更是在傳承跨世代的文化與信仰。每一個新生命的誕生，是家庭的喜悦，也是社會的希望。他們代表著未來，承載著我們的期待與夢想。

邱佩琳更指出，特别希望看到基隆在進行各項市政發展與進步的同時，能夠保持並弘揚我國傳統的佛教文化。孩子是整體社會的未來，這種充滿愛與希望的儀式，正是我們對寶寶的一種深厚情感表達。

邱佩琳最後提及，市府自今年7月1日起，成立兒童及青少年事務處，並在基隆七個行政區都會布建室內兒童樂園，樂園也在市府和兒少處的重視下，不斷再進化，敬請各位孩童們及家長期待。