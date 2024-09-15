共軍前艦長偷渡來台　手寫信求留台抗共「推翻習近平殘暴統治」

▲阮芳勇手寫庇護信外流，內容痛批習近平統治殘暴。（合成圖／翻攝自微博／當事人）

記者柯沛辰／綜合報導

曾任解放軍少校艦艇長的阮芳勇今年6月駕快艇偷渡來台，直接在淡水老街渡船碼頭上岸，稱是「投奔自由」。如今法院判決在即，阮在開庭時特別遞交中共軍事機密資料，還有媒體取得他在看守所寄出的庇護信，稱盼留在台灣對抗中共政權，推翻習近平殘暴統治。

根據《三立新聞網》報導，阮芳勇被依未經許可入國罪嫌起訴，在看守所寄出的手寫信，內容寫道世界上沒有哪個政黨如中共這般，70多年來不斷給本國人民帶來各種災難，造成數千萬人非正常死亡，「中國人民正遭受新一輪習近平的殘暴統治，面對這樣的邪惡組織，人民沒有理由不推翻它」。

阮芳勇在信中提到，他是大陸反共人士，長期以來在中共嚴密監視下，不斷傳播中共罪行，讓更多人認清中共本質，但因為他手機內的反共訊息尺度大，被中共國安鎖定、限制出境，所以才來台投奔自由。

士林地檢懷疑案情不單純，訊問後當庭逮捕，向法院聲請羈押獲准。當時阮被帶上警備車，面對媒體詢問「會不會後悔來台灣？」他面帶笑容回答「不會！」

▲阮芳勇從福建偷渡來台遭羈押，被問及是否後悔，他微笑回答「不會！」（圖／記者黃宥寧攝）

如今羈押98天，士林地院10日開庭審理時，阮承認未經許可入境，但他也當庭成交一份親手繪製的「福建沿海軍事部署情資」，懇求法官將該資料轉交給國安局，對他從輕量刑，全案辯論終結，訂於本月18日宣判。

阮芳勇在庭上強調，當時他明確告知交通船黃姓船員，稱自己來自大陸，想要自首，並請求協助報警，但船員卻未提及他主動要求報警的部分，反而指稱他試圖逃逸。他澄清，當時船隻不慎擦撞，是因為想要調整航行角度，他無意逃跑，「我在來台以前就想好，抵達時會原地不動自首」。

至於審判長疑惑，阮在大陸經濟狀況不錯，為何有動機來台？阮回答，因為共產黨統治大陸，長期以來社會主義制度不斷給人民帶來苦難，就跟監獄一樣沒有任何自由，他出來就是為了推翻獨裁專制政權，「我知道台灣沒政治庇護，在法律上留下來有一定障礙，相信民主容得下我。」