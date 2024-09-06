　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國給予非洲33國零關稅待遇　陸專家：縮小中非貿易順差不平衡狀態

▲▼ 2024中非論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024中非論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（6）日在2024年中非合作論壇北京峰會上宣布，中國願主動單方面擴大市場開放，給予包括33個非洲國家在內的所有建交最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，同時，在未來三年，推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣（約3160.53億元新台幣）。

▲▼ 2024中非論壇開幕式、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國家主席習近平在2024中非論壇開幕式上發表演說。（圖／記者任以芳攝）

《澎湃新聞》報導，2023年中非貿易額達到2821億美元，連續第二年創造歷史新高。據商務部8月20日介紹，截至2023年年底，中國對非直接投資存量超過400億美元，是非洲最主要的外資來源國之一。過去三年，中國企業為當地創造超過110萬個就業崗位，投資建設的經貿合作區覆蓋農業、加工製造、商貿物流等行業，吸引超過千家企業入區。

上海社會科學院國際問題研究所副研究員李因才表示，這些數字背後是中國保持貿易順差，對非出口數額較高，而非洲對華出口數額稍低，「最新的政策擴大免稅稅目，有助於改善中非雙邊貿易額，縮小現有的貿易差距。」

李因才指出，從長遠來看，「未享受零關稅待遇政策的非洲國家，在未來可以通過產業轉移的方式，將相關產業轉移至特惠國家，對日後非洲區域的產業鏈的整合起到較大作用。」

▲▼ 2024中非論壇，大合照、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024中非論壇與會元首大合照。（圖／記者任以芳攝）

此外，大陸也將向非洲提供10億元（人民幣，下同）緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。

對此，李因才強調，非洲人口規模增速遠高於其他大陸，部分地區已經出現糧食危機，「對非洲大陸來說，實現自身溫飽首當其衝，在此基礎上再推進現代化發展。比如，改善農業結構、農業配套設施，以及農業技術人才的培養。」

ET快訊
沈慶京送醫畫面曝！全身不斷抽搐　民眾目擊：看起來很危險
「貝碧佳」颱風可能生成！　專家：下周一、二有機會
地院書記官兼當「AV男優」！　涉勾結詐團遭聲押
曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」
北韓16歲少女遭上銬處刑！　審判影片曝光
柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

中國給予非洲33國零關稅待遇　陸專家：縮小中非貿易順差不平衡狀態

賴清德稱「九二共識」就是讓渡主權　國台辦：一派胡言偷換概念

外送員「被網美榨乾」崩潰求饒　她真面目曝光：70萬人追蹤長腿妹

試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

「男友喪母」爸媽不同意她嫁：沒人看孩子　網一句話突破盲點

孫女被嚇哭！爺爺怒「重摔狗致死」　飼主跪地抱著屍體痛哭

比辣條還紅！「魔芋爽」上半年營收成長14.09%　衛龍年銷超45億元

好拚！非洲記者團現學中文　集體大喊「別擋住」搶拍各國元首

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元在「北京買房」　網揪1點：沒可能

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

中國給予非洲33國零關稅待遇　陸專家：縮小中非貿易順差不平衡狀態

賴清德稱「九二共識」就是讓渡主權　國台辦：一派胡言偷換概念

外送員「被網美榨乾」崩潰求饒　她真面目曝光：70萬人追蹤長腿妹

試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

「男友喪母」爸媽不同意她嫁：沒人看孩子　網一句話突破盲點

孫女被嚇哭！爺爺怒「重摔狗致死」　飼主跪地抱著屍體痛哭

比辣條還紅！「魔芋爽」上半年營收成長14.09%　衛龍年銷超45億元

好拚！非洲記者團現學中文　集體大喊「別擋住」搶拍各國元首

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元在「北京買房」　網揪1點：沒可能

26歲男竊香油錢觸動警鈴　先匍匐潛行再鴨子走路仍難逃法網

沈慶京送醫畫面曝！全身抽搐虛弱坐輪椅　民眾目擊曝：看起來很危險

17歲小將陳柏諺巴黎帕運摘銀　右小腿抽筋影響發揮：下次拿金

鈴木駿輔離開猿隊　正式加盟全越運動曾許願再回中職

茶水間零食被放上網拍賣　南韓大公司警告：抓到嚴厲處分

高雄美術館特區供不應求　在地房仲：2周內就能賣出

饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找

長榮海運「立揆輪」船長釀禍！高雄港撞沉拖船　法院判賠4432萬

Joeman新片「犯低級失誤」！網抓包2問題…全被截圖認了：真的傳錯

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

「男友喪母」爸媽不同意她嫁　理由：沒人看孩子

賴清德「領土論」拒認九二共識　國台辦回應

孫女被嚇哭！爺爺怒將狗摔死

友邦史瓦帝尼「唯一缺席」中非論壇　陸外交部回應

港實施預報航班乘客資料 可拒登機

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

金門解套！福建省力推「金廈同城圈」　

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元「北京買房」

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

搶拍元首！非洲記者現學中文：別擋住

超強颱風摩羯來襲 香港9/6停課

更多熱門

相關新聞

拚中非外交！習近平宣布斥資3600億人民幣

拚中非外交！習近平宣布斥資3600億人民幣

2024年中非合作論壇(FOCAC)開幕式於今（５）日在北京舉行，50多位非州國家領導人參與峰會。中國國家主席習近平發表主旨演講也釋出重要訊息，未來中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，並且推行「十大夥伴行動」計畫，將提供非洲10億（單位：人民幣，同下）急糧食援助，10億元無償軍事援助，未來3年，中國將提供3600億元額度的資，該項計畫只針對與中國建交的非洲國家。

幕後／中國大力操作「新疆美好故事」　馬時代高官9／19組團考察

幕後／中國大力操作「新疆美好故事」　馬時代高官9／19組團考察

幕後／中國網格員欠薪！改用軍方正式網軍　操作5大疑賴、疑美論

幕後／中國網格員欠薪！改用軍方正式網軍　操作5大疑賴、疑美論

烏克蘭駐日大使參拜靖國神社　陸網炸鍋

烏克蘭駐日大使參拜靖國神社　陸網炸鍋

島國公報刪台灣　美：中國脅迫限縮台國際空間

島國公報刪台灣　美：中國脅迫限縮台國際空間

關鍵字：

中非合作貿易投資關稅糧食中國習近平非洲

讀者迴響

熱門新聞

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

看似天真「其實超有心機」星座

快訊／林國成曝陳佩琪「一直在哭泣」

麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押禁見　外媒反應一次看

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

新莊42歲男7樓墜下　頭顱破裂亡

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面