中國給予非洲33國零關稅待遇　陸專家：縮小中非貿易順差不平衡狀態

▲2024中非論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（6）日在2024年中非合作論壇北京峰會上宣布，中國願主動單方面擴大市場開放，給予包括33個非洲國家在內的所有建交最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，同時，在未來三年，推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣（約3160.53億元新台幣）。

▲大陸國家主席習近平在2024中非論壇開幕式上發表演說。（圖／記者任以芳攝）

《澎湃新聞》報導，2023年中非貿易額達到2821億美元，連續第二年創造歷史新高。據商務部8月20日介紹，截至2023年年底，中國對非直接投資存量超過400億美元，是非洲最主要的外資來源國之一。過去三年，中國企業為當地創造超過110萬個就業崗位，投資建設的經貿合作區覆蓋農業、加工製造、商貿物流等行業，吸引超過千家企業入區。

上海社會科學院國際問題研究所副研究員李因才表示，這些數字背後是中國保持貿易順差，對非出口數額較高，而非洲對華出口數額稍低，「最新的政策擴大免稅稅目，有助於改善中非雙邊貿易額，縮小現有的貿易差距。」

李因才指出，從長遠來看，「未享受零關稅待遇政策的非洲國家，在未來可以通過產業轉移的方式，將相關產業轉移至特惠國家，對日後非洲區域的產業鏈的整合起到較大作用。」

▲2024中非論壇與會元首大合照。（圖／記者任以芳攝）

此外，大陸也將向非洲提供10億元（人民幣，下同）緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。

對此，李因才強調，非洲人口規模增速遠高於其他大陸，部分地區已經出現糧食危機，「對非洲大陸來說，實現自身溫飽首當其衝，在此基礎上再推進現代化發展。比如，改善農業結構、農業配套設施，以及農業技術人才的培養。」