幕後／國安官員「習近平跟軍方氣氛」怪怪的　政權不穩程度在增加

▲中共中央軍委主席習近平。（資料照／翻攝 央視新聞聯播）



記者陶本和／台北報導

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前訪問中國，除了會見中國國家主席習近平與諸多官員外，更罕見與中央軍委副主席張又俠會晤。對此，我國安官員直言「太奇怪了！怎麼說都不正常」，他分析，從習近平與解放軍互動可觀察到「氣氛很不好」，其政權不穩程度在增加，權威正在受損，緩慢發生但不到垮台程度。

對於8個月底蘇利文這次訪中行，我國安官員表示，從外交層面上觀察，蘇利文不是僅有握手寒暄的形式外交，而是向中國傳遞「美國底線與態度」的行程。他指出，除了見了外交部長王毅，兩天有6輪的談話，也見了習近平，甚至還罕見跟中央軍委副主席張又俠會晤。

「實在太奇怪了！怎麼說都不正常！」國安官員直呼，張又俠還這麼高興、氣色這麼好。他說，依照習近平的邏輯，就算會晤是蘇利文要求的，那習近平可以拒絕這項安排，結果蘇利文跟張又俠見面了，還透過官方媒體大方播出，這實在是很難想像；此外，在這場會晤中，中國國防部長董軍沒有參與，這就很奇怪了，那董軍算什麼？

對於習近平跟解放軍之間的關係，國安官員表示，從互動上可以觀察到「氣氛很不好」，在三中全會後，解放軍報發布了一篇文章，說要「集體領導」。該官員直呼，這種事哪有可能發生，而且事件到現在還沒有人被懲罰，五個軍區換了三個司令。

「所有事情都很怪，無法解釋，一定有什麼事情，最大且前所未見的，就是蘇利文見了軍委副主席。」國安官員表示，習近平一直用「反腐敗」來清除高階將領，軍隊裡面的領導階層會怎麼去思考，會怎麼看待，「這樣子不管怎麼換，都很難換到真正忠心的，但不這樣做，習近平又不放心」。

「習近平跟軍方關係一定很不好，氣氛不好」。國安官員強調，習近平的政權，不穩程度正在增加，權威正在受損，很明顯不如從前，這些正緩慢在發生，但還不到垮台程度。

國安官員提出質疑，前陣子中共解放軍連續兩天入侵日本領空、領海，這到底是誰的意思？是習近平嗎？習近平知道嗎？是他下令的嗎？也許是也許不是，這需要推敲。

另一位國安官員表示，從蘇利文訪中行程來看，像是管控中國風險的用意，不論對信任不信任，我找你老闆（指習近平）應該搞定了，但必須去把每個門面（指見了諸多官員）都接觸過一遍，更像是每一個風險管理的進行過程。

另一部分，是中國軍人的「軍費」問題，國安官員指出，解放軍的薪資是中央政府出一部分，地方政府出補貼，跟中央級公務員一樣，中央出薪水一部分，地方出補助，好比特別冷的地方會有加給。該官員說，地方政府大概要負擔差不多4成，而最近也有注意到，有些地方政府這筆錢是發不出來的，軍費會是最核心的問題。

國安官員表示，從經濟角度思考，當發現地方財政不行的時候，是很嚴重很可怕的，如果去過中國就會知道，當地方財政不行，一般人的生活影響太大了，中產階級、平時交通、生活補助、醫療都會出問題。