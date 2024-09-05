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大陸 大陸焦點 特派現場

拚中非外交！習近平宣布斥資3600億人民幣　針對建交國信貸與援助　

記者任以芳／北京報導

2024年中非合作論壇(FOCAC)於今（５）日在北京舉行，50多個非州國家領導人參與峰會。中國國家主席習近平發表主旨演講也釋出重要訊息，未來中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，並且推行「十大夥伴行動」計畫，將提供非洲10億（單位：人民幣，同下）急糧食援助，10億元無償軍事援助，未來3年，中國將提供3600億元額度的資，該項計畫只針對與中國建交的非洲國家。

▲▼ 2024中非論壇開幕式、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024中非論壇開幕式之前，習近平與非洲各國領導人大合影 。（圖／記者任以芳攝）

本屆峰會於4日到6日在北京舉行，今天上午10點舉行開幕式，大會開始前，習近平與非洲各國領導人大合影，隨後前往在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式併發表主旨講話。

習近平表示，經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。面向未來，我提議，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體！

習近平進一步指出，實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。第二次世界大戰結束後，以中國和非洲為代表的第三世界國家相繼實現獨立和發展，不斷糾正現代化進程中的歷史不公。中華人民共和國即將迎來75週年華誕，正堅定不移以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

習近平強調，非洲也正經歷新的覺醒，朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。

▲▼ 2024中非論壇開幕式、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國家主席習近平發表主旨演講。（圖／記者任以芳攝）

習近平稱，中國和非洲佔世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。未來3年，中方願同非方開展中非攜手推進現代化十大夥伴行動，深化中非合作，引領全球南方現代化。

第一，文明互鑒夥伴行動。中方願同非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網路和25個中非研究中心。依託非洲領導力學院培養治國理政人才，邀請1000名非洲政黨人士來華交流，深化雙方治黨治國經驗交流。

第二，貿易繁榮夥伴行動。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非質量提升計劃」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

第三，產業鏈合作夥伴行動。中方願同非方打造產業合作增長圈，著力建設中非經貿深度合作先行區，啓動「非洲中小企業賦能計劃」。共建中非數字技術合作中心，建設20個數字示範項目，共同擁抱新一輪科技革命和產業變革。

第四，互聯互通夥伴行動。中方願在非洲實施30個基礎設施聯通項目，攜手推進高質量共建「一帶一路」，打造陸海聯動、協同發展的中非互聯互通網絡。中方願為非洲大陸自由貿易區建設提供幫助，深化物流和金融合作，助力非洲跨區域發展。

第五，發展合作夥伴行動。中方願和非方共同發表在全球發展倡議框架內深化合作的聯合聲明，實施1000個“小而美”民生項目。注資中國－世界銀行夥伴關係基金，助力非洲發展。支持舉辦2026年青奧會和2027年非洲杯，促進發展成果更好惠及中非人民。

▲▼ 2024中非論壇開幕式、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 習近平宣布未來三年實行「十大夥伴行動」，只針對非洲建交國提供3600億人民幣援助或信貸。（圖／記者任以芳攝）

第六，衛生健康夥伴行動。中方願同非方成立中非醫院聯盟，共建聯合醫學中心。向非洲派遣2000名醫療隊員，實施20個醫療衛生和抗瘧項目，推動中國企業投資藥品生產，繼續對非洲遭遇的疫情提供力所能及的幫助。支持非洲疾控中心建設，提升非洲各國公共衛生能力。

第七，興農惠民夥伴行動。中方將向非洲提供10億元人民幣緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。實施500個公益項目。鼓勵中非企業「雙向奔赴」投資創業，把產業附加值留在非洲，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。

第八，人文交流夥伴行動。中方願同非方深入推進「未來非洲職業教育」計劃，共建工程技術學院，建設10個「魯班工坊」。重點面向非洲婦女和青年，提供6萬個研修名額。共同實施中非「文化絲路」計劃和「廣電視聽創新合作計劃」。雙方商定將2026年確定為「中非人文交流年」。

第九，綠色發展夥伴行動。中方願在非洲實施30個清潔能源項目，建設氣象早期預警業務平台，開展防災減災救災和生物多樣性保護合作。設立中非和平利用核技術論壇，共建30個聯合實驗室，開展衛星遙感、月球和深空探測合作，助力非洲實現綠色發展。

第十，安全共築夥伴行動。中方願同非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，打造倡議合作示範區，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華。開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脫雷患行動」，共同維護人員和項目安全。

習近平稱，為推動「十大夥伴行動」實施，未來3年，中國政府願提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度和800億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣。中方還將鼓勵和支持非方在華發行“熊貓債”，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

最後，習近平舉例非洲有句諺語「同路人才是真朋友」。現代化道路上一個都不能少，一國都不能掉隊。

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