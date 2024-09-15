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迎中秋！新北可食地景均衡飲食　簡單DIY料理美味加分

▲新北可食地景均衡飲食。（圖／新北市景觀處提供）

▲空心菜、九層塔、萵苣，都是可以種植於陽台菜葉植物。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節為華人社會重要且傳統的三大節日之一，適逢中秋即將到來，月圓人團圓，第一時間會想到的歡慶方式不外乎就是烤肉了！新北市政府綠美化環境景觀處提醒大家，享受烤肉樂趣的同時，也要注意營養均衡，搭配清爽菜葉包著肉片入口，不僅吃起來去油解膩，肉品搭配青蔥、生菜或蔬果食用，更能隨之攝取葉酸及β胡蘿蔔素等維生素。

新北市景觀處表示，餐間利用香草茶飲取代果汁、汽水，可去油解膩還能減少糖份的攝取，在享用美食的同時也能兼顧健康。剛提及的葉菜香草等植物都是可食地景，可自己動手栽種到DIY入菜，天然新鮮又健康美味，可食地景不僅可以增加綠意，又能隨手享用，鼓勵家家戶戶種植，亦成為自然新趨勢。

▲新北可食地景均衡飲食。（圖／新北市景觀處提供）

▲切下的青蔥（或蒜苗）根部埋入土壤種植，經過適當的澆水，就又會新長出嫩綠的蔥段（蒜苗）。

新北市景觀處說，可食地景（Edible landscaping）就是「栽種可以吃的植物，同時具有景觀效果」的種植方式與植物呈現，透過種植可食地景可讓常見的閒置空間能有更好的活化運用。大家可利用家中花圃、陽台或屋頂等空間，打造自己的鮮蔬食材庫！青蔬包含萵苣、空心菜、青蔥，都是可以種植於陽台的作物，需要至少半日照的通風空間。

以常見的空心菜及皺葉萵苣為例，栽種約1至2個月即可採收，而青蔥和蒜苗則是家庭料理常見的重要配料，這些青蔬可食地景都可成為烤肉活動的最佳配角，譬如用薄切肉片或培根將青蔥（蒜苗）捲起成串，就是好吃又容易的蔥肉捲。另外市場買回來切下的青蔥（蒜苗）根部不要隨意丟棄，利用切下的根部進行栽種，並埋入排水性較好的壤土，或直接放入盛水的容器內，水深蓋過根部即可，每兩天澆（換）水1次，約1周即會冒出新芽，這代表又將有一批新鮮青蔥（蒜苗）可以收穫等著入菜啦！

▲新北可食地景均衡飲食。（圖／新北市景觀處提供）

▲芳香萬壽菊、薄荷、薰衣草、迷迭香，都是好用的香草植栽。

此外，具有香味的香草植物也可入菜，或作為沖泡飲品，解膩清爽又健康！包含可為烤肉醃料增加風味的迷迭香、鹹酥雞好夥伴九層塔、或是製作解膩香草茶飲的薄荷及芳香萬壽菊等，都是能夠自行栽培的可食地景，唾手可得又無農藥，自製一杯香草飲，天然安心又可以減糖更健康。製作簡單只需要將薄荷、芳香萬壽菊等香草植物枝枒剪下並清洗乾淨，熱開水浸泡一會即可飲用，或將浸開的香草茶冰入冰箱，就成為香草冷泡茶，製作冷熱飲品兩相宜。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎民眾利用居家陽台、花圃空間打造兼具景觀、好吃又療癒的可食花園，種植兼具食用及觀賞性的可食植栽，收成後還能豐富餐桌菜色，增添飲食風味。對可食地景有興趣的朋友，亦可透過景觀處聯繫城市綠美學輔導團，取得技術輔導或諮詢服務，相關資訊可至「新北市景觀處」官網查詢。

▲新北可食地景均衡飲食。（圖／新北市景觀處提供）

▲利用居家陽台、花圃空間打造好吃又療癒的可食花園，打造自己的鮮蔬的食材庫。

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