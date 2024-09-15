夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

▲新北紀錄片獎星空放映前進桃園。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局14日晚間於桃園市中壢銀河廣場舉行紀錄片星空放映活動，播映法籍導演尚若白作品《逸心為戲》，片中主角薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸，以及新北市政府新聞局長李利貞和桃園市政府文化局專門委員王啟仲皆出席觀影，與桃園市民一同欣賞傳統戲曲之美，共度假日晚間悠閒時光。

新北市政府辦理「新北市紀錄片獎」迄今已逾14年，為了拓展獎項優選作品放映管道，走出新北，今年前進桃園辦理放映活動。《逸心為戲》是2021年新北市紀錄片獎優選影片《苦伶的臉譜》延伸的長片作品，刻劃薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸「一心為戲」的精神，和女性穿梭於工作與家庭間，如何深化自我肯定的歷程。讓觀眾透過鏡頭，感受傳統戲曲演員在現代社會的甘苦滋味。

本片導演尚若白，以預錄影片向觀影民眾分享創作理念與拍攝點滴，張孟逸總監則在映後座談表示，這部片記錄一段她的生命歷程，但不僅是屬於她的故事，更是屬於整個劇團以及歌仔戲的故事。她也說，從升任團長到回歸演員的角色，擁有解決問題的能力，成為孩子與後生們的堅強後盾，祈願團員都有美好的未來，同時會更努力學習，希望賦予傳統戲曲現代思維，在傳統技藝中創新，持續傳遞歌仔戲的魅力。

新北市新聞局長李利貞表示，新北市也希望讓更多人親身體會傳統戲曲的魅力，多次辦理全台唯一結合市府團隊與市議會共同演出「敬老獻藝歌仔戲」。她更感謝桃園市政府對本次戶外放映的協助，讓活動能順利進行，並提及近年桃園市府在紀錄片領域的努力，與新北市同樣長期支持國內紀實影像創作，提供競賽、放映、推廣的平台，推廣紀實影像的影響力。

新北市政府新聞局指出，「2024新北市國際紀錄片月」即將在11月份登場，為期1個月的紀錄片放映活動，歡迎大家共襄盛舉，更多活動訊息，請上「新北市紀錄片」系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。