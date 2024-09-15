　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

▲新北紀錄片獎星空放映前進桃園。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北紀錄片獎星空放映前進桃園。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局14日晚間於桃園市中壢銀河廣場舉行紀錄片星空放映活動，播映法籍導演尚若白作品《逸心為戲》，片中主角薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸，以及新北市政府新聞局長李利貞和桃園市政府文化局專門委員王啟仲皆出席觀影，與桃園市民一同欣賞傳統戲曲之美，共度假日晚間悠閒時光。

新北市政府辦理「新北市紀錄片獎」迄今已逾14年，為了拓展獎項優選作品放映管道，走出新北，今年前進桃園辦理放映活動。《逸心為戲》是2021年新北市紀錄片獎優選影片《苦伶的臉譜》延伸的長片作品，刻劃薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸「一心為戲」的精神，和女性穿梭於工作與家庭間，如何深化自我肯定的歷程。讓觀眾透過鏡頭，感受傳統戲曲演員在現代社會的甘苦滋味。

▲新北紀錄片獎星空放映前進桃園。（圖／新北市新聞局提供）

本片導演尚若白，以預錄影片向觀影民眾分享創作理念與拍攝點滴，張孟逸總監則在映後座談表示，這部片記錄一段她的生命歷程，但不僅是屬於她的故事，更是屬於整個劇團以及歌仔戲的故事。她也說，從升任團長到回歸演員的角色，擁有解決問題的能力，成為孩子與後生們的堅強後盾，祈願團員都有美好的未來，同時會更努力學習，希望賦予傳統戲曲現代思維，在傳統技藝中創新，持續傳遞歌仔戲的魅力。

新北市新聞局長李利貞表示，新北市也希望讓更多人親身體會傳統戲曲的魅力，多次辦理全台唯一結合市府團隊與市議會共同演出「敬老獻藝歌仔戲」。她更感謝桃園市政府對本次戶外放映的協助，讓活動能順利進行，並提及近年桃園市府在紀錄片領域的努力，與新北市同樣長期支持國內紀實影像創作，提供競賽、放映、推廣的平台，推廣紀實影像的影響力。

新北市政府新聞局指出，「2024新北市國際紀錄片月」即將在11月份登場，為期1個月的紀錄片放映活動，歡迎大家共襄盛舉，更多活動訊息，請上「新北市紀錄片」系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►力挺謝國樑！盼基隆、新北更安定　侯友宜：拒絕惡意罷免

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！遺體隔日才發現

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

►謝國樑「學姊」來相挺　台東縣長饒慶鈴：投「不同意」捍衛市產

ET快訊
快訊／陸男搭橡皮艇來台被羈押禁見！見鏡頭大喊：想遣返到第三方
快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

豪雨襲擊！台中太平排水孔倒灌淹入民宅　住戶崩潰求助民代

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓　郭國文與青年同樂

2024金門中秋博狀元餅雨中決賽　年度狀元王獨得20公升入窖酒

新北電動車產業夢工場分享會　侯友宜：打造淨零碳排永續城市

台1線高架上、下全面修復完工　新北交通局：明早6點全線通車

「璀璨佛青綻放35」音樂會登場　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

新北肥美鮮甜秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

「柚子同學」擊敗世界第7大陸強敵　高承睿挺進澳門站男單8強！

北車維修口暗藏「地下城」？ 清潔員曝：常看到街友進出

不在意點亮封王魔術數字！　平野惠一反省：近期失誤多

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

豪雨襲擊！台中太平排水孔倒灌淹入民宅　住戶崩潰求助民代

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓　郭國文與青年同樂

2024金門中秋博狀元餅雨中決賽　年度狀元王獨得20公升入窖酒

新北電動車產業夢工場分享會　侯友宜：打造淨零碳排永續城市

台1線高架上、下全面修復完工　新北交通局：明早6點全線通車

「璀璨佛青綻放35」音樂會登場　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

新北肥美鮮甜秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

五月天合唱Ella遭下架　傳「花900萬買版權才救回」阿信回應了！

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

美國安顧問蘇利文：拜登剩下任期致力強化烏克蘭

北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

馬斯克與甲骨文創辦人「拜託黃仁勳」：多拿走我們的錢吧

秋冬也能露出小蠻腰 　本季必收「短版上衣」5種風格輕鬆搭配

「人妻變蜘蛛人」爬窗捉姦　下秒墜樓摔死

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

台中太平排水孔倒灌淹入　住戶崩潰求

街頭球棒隊討債2車追逐撞　路人腳斷

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

金門中秋博餅雨中決賽　狀元王獲入窖酒

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

新北電動車產業夢工場　侯友宜：打造淨零碳排城市

「璀璨佛青綻放35」音樂會　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

民眾為防貓竟設置竹筷尖刺陷阱

捐贈高頂救護車助南消佳里分隊守護市民安全

台1線高架全面修復完工　明早6點全線通車

新北肥美秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

偷車懸掛假牌橫行南台灣加霸王油男被逮

台大博士棄教職　搬台東賣滷肉飯

更多熱門

相關新聞

新北電動車產業夢工場　侯友宜：打造淨零碳排城市

新北電動車產業夢工場　侯友宜：打造淨零碳排城市

「新北市電動車產業夢工場」分享會今（14日）於新店寶高智慧產業園區登場，新北市長侯友宜出席表示，感謝企業與市府攜手推動綠色電動運具產業發展，讓新北市成為電動車友善的永續城市，朝向2050淨零碳排的願景邁進。

「璀璨佛青綻放35」音樂會　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

「璀璨佛青綻放35」音樂會　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

台1線高架全面修復完工　明早6點全線通車

台1線高架全面修復完工　明早6點全線通車

新北肥美秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

新北肥美秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」

中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」

關鍵字：

新北紀錄片

讀者迴響

熱門新聞

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

iPhone 16包裝又少1物品！打破蘋果47年傳統

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

喝過飲料杯「冰塊重複使用」　超噁畫面曝

鍾小平曾對黃瀞瑩奪命連環叩！本人認了

年輕女脾臟腫大才知罹罕見血癌

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面