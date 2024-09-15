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20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

▲台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」。（圖／新北市社會局提供）

▲台灣創價學會連續20年於中秋節之際至仁愛之家公益表演，舞台上是一群平均70歲的「資深成員」演唱「隱形的翅膀」，帶給長輩們正向鼓勵。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市仁愛之家13日舉辦中秋聯歡會，邀請台灣創價學會、虹之聲合唱團及雄獅合唱團團隊，帶來一首首經典老歌組曲，包括「月光小夜曲」、「望春風」及「夜來香」等曲目，還有一群平均70歲的「資深成員」演唱隱形的翅膀，帶給仁愛之家長輩們正向鼓勵。

「台灣創價學會」連續20年於中秋節之際前往仁愛之家進行公益表演。學會常務副理事長謝秀生表示，今年除了義演外，也送給長輩們每人一盒月餅禮盒，以及致贈池田會長的著作《健康的智慧》給院方，希望將祝福帶給仁愛之家，祝福大家能有健康人生。

▲台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」。（圖／新北市社會局提供）

▲創價學會常務副理事長謝秀生（右）率領團隊發揮善心進行義演，新北仁愛之家吳欽仁主任（左）獻上感謝。

而活動中一邊哼著「思慕的人」歌曲的82歲陳鳳梅奶奶，在仁愛之家住了17年，她回想起9年前在仁家結識了一位伯伯，兩人年齡相差4歲，一個說國語、一個說台語，彼此雞同鴨講，卻反而有趣、投緣，在9年前的中秋節倆人結為連理，雖然丈夫已經過世，但當聽到這首「思慕的人」便讓她想起過往的時光，黃昏時他們會到海邊牽著手散散步，這份回憶至今仍深刻。

新北市立仁愛之家吳欽仁主任表示，希望每次聯歡活動的舉辦都能為長輩們帶來滿滿的幸福，如一家人團聚的溫馨，也期待有更多愛心夥伴加入關懷行列，讓孤苦無依的長者生活更加充實快樂。

▲台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」。（圖／新北市社會局提供）

▲82歲陳鳳梅奶奶在仁愛之家住了17年，與先生便是在仁愛之家認識、更在9年前的中秋節結為連理，雖然丈夫已過世，但美好回憶至今深刻。

▲台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」。（圖／新北市社會局提供）

▲創價學會致贈中秋月餅，讓仁愛之家的長輩們感受佳節氣氛。

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