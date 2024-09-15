美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

▲美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

記者鄭佩玟／台北報導

美國國防部監察長日前公布報告，台灣收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，但卻出現彈藥過期、包裝混亂無法使用，甚至防彈背心潮濕發霉，連美國在台協會的人員看過後都說，給人「像是清掉不要的東西」印象。國民黨立委楊瓊瓔對此表示，不管是從國際關係或是國軍戰力士氣角度，政府的本份就是要捍衛國家及國人利益，應以讓台灣人民獲益為優先考量，而不是忘記本份、本末倒置。

根據該報告及媒體報導，台灣收到270萬發1983年製造的彈藥，包括「無法使用且包裝不良的設備和彈藥」，且美國在台協會的內部郵件顯示，這批物資也包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。美國陸軍坦克車輛和武器司令部（TACOM）官員說，發霉的防彈衣對健康構成威脅，建議不應使用。

楊瓊瓔指出，過去不管是軍購、兵役制度，都曾有過傾斜於美方意見的質疑，網路上輿論討論時也愛用「美國爸爸」一詞嘲諷，雖然不一定就是如此，但民意感受可見一般。她認為，這次事件只能用「荒唐至極」、「欺人太甚」甚至有損國格來形容，她督促國防部及政府拿出態度，未來也應杜絕類似狀況，防止士氣與國際地位受損。

楊瓊瓔表示，她理解美國是台灣在國際上的重要友人，在國家安全上也是最重要的盟友之一，但執政黨在大力宣傳「台美關係史上最好」同時，也應注重國家利益是否被犧牲，尤其在國際局勢與美、中、台三角戰略關係錯綜複雜下，台灣是否有實質獲益，恐怕政府要給人民更清楚的交代。

楊瓊瓔說，為當民眾跟國軍基層後盾，這次她願意當「烏鴉」，新會期也會從預算審查等方面監督國防部及政府，要做對國人最有幫助的事情。

最後，楊瓊瓔強調，在國際關係裡，國家互動本應秉持平等、互惠原則，中華民國在產業、科技、文化等軟實力或民主自由價值的展現上，絕對是「世界村」重要一員，能為全球區域和平繁榮做出貢獻，不應妄自菲薄，政府應做表率，別害全民被當「塑膠」。