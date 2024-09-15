白委護柯嗆刪總統府預算　謝龍介不買單：沒觀察到賴清德有介入

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，民眾黨立委張啟楷向小草喊話，為了突破民進黨的威權主義，提出立法院新會期將凍結總統府預算，遭綠委酸，「民眾黨乾脆直接將法務部看守所預算刪除，讓阿北就地釋放」，國民黨立委謝龍介今（15日）受訪時也表示，沒有觀察到總統賴清德有介入個案的跡象，是否要上綱到凍結總統府預算，應該要更嚴肅討論。

國民黨立委謝龍介、李彥秀今日赴基隆助講聲援基隆市長謝國樑，針對張啓楷喊「提案凍結總統府預算」，謝龍介受訪表示，這個問題很嚴肅，整個辦案過程確實違反偵查不公開，但非常具體說總統府有介入，這點倒是沒有；他認為，大家應該坐下來理性討論，「到今天為止整個辦案過程，其實我也沒有觀察到賴總統清德兄有介入個案或有某些跡象來牽扯，是否上綱到凍結總統府預算，大家可以探討。」

謝龍介指出，若有具體證據就可以付諸行動，否則應該司法個案歸司法個案，政治的攻防應該稍微做切割，每一個司法個案，每個人現在在偵辦偵查中，當事人也沒辦法看到所有完整跡證，所以控方跟辯方還在極度攻防，「我們要的是司法程序正義，如果程序不正義，後面的審判都不正義，目前為止要談到總統府預算凍結，我個人覺得沒有看到具體的證據前，那就黨團協商。」

李彥秀則說，立法院的在野合作，與民眾黨主席柯文哲的司法案件，是兩個層次完全不同的問題，民眾黨也有自己的立場，並不會所有法案都與國民黨一致，下個會期，在野也會繼續合作，為民眾看緊荷包，為台灣守護民主，而柯文哲的司法問題當然會讓在野更加團結，特別是在保障司法人權的相關修法以及民生議題上，民進黨絕對無法繼續隻手遮天。