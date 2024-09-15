5大部會媒體宣傳預算爆增65%　藍轟「造神運動」要求退回重編

▲洪孟楷主張退回重編。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

農業部、海洋委員會等5大部會，明年的中央政府「媒體政策及業務宣導費」預算費漲幅達65%，引發在野不滿。國民黨立委洪孟楷今（15日）痛批，有部會相比去年成長近4倍、也有部會宣傳預算多出數千萬元，但是把工作做好不是基本的嗎？已編列百億的業務費用，還要再多增加宣傳，是想要美化數字還是做表面功夫？這種虛胖的宣傳費，一毛都不該花，洪孟楷主張應該退回重編。

立法院新會期將審查中央政府明年度總預算案，根據行政院送至立法院預算書顯示，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列14.9億餘元，比今年法定媒體宣導預算增加了5.9億元，漲幅高達65%；其中，內政部2.6億元居冠、行政院2.2億元居次，第三名則為農業部2.4億元，在野質疑「難道想用網軍進行大內宣？」

洪孟楷指出，現在物價全面上揚，萬物皆漲，政府部門竟仍大幅調漲宣傳費，交出這樣的預算規畫書，不覺得汗顏？政府單位將工作完成只是基本，只要做得好，民眾自會有感。如果只是想花大錢買媒體搞造神、拿人民錢洗人民腦，絕對無法令全民信服，他也完全不能接受。

洪孟楷續指，針對5大部會虛胖的宣傳費用，一毛都不該花，這種宣傳費應該退回重編，他個人與國民黨立院黨團絕不會讓虛胖的宣傳費用過關，這是為人民把關預算最基本的堅持。