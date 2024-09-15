陸艇偷渡管碧玲又神隱　李彥秀：15億大內宣卻不給海巡足夠配備

▲事件發生後，海委會主委管碧玲消失將近整天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國籍31歲王姓男子昨被發現駕駛橡皮艇從浙江省寧波市到新北市林口出海口，宣稱從中國來台「投奔自由」。經過海巡署人員偵訊後，認為他涉犯入出國移民法，聲請羈押禁見。國民黨立委李彥秀今（15日）痛批，幻象2000失事搜救工作，海委會主委管碧玲化身國防部發言人，一小時內連發四篇搶救貼文，及時轉播搜救現場，但對於橡皮艇侵入林口區海岸，卻是神隱一整天還發「卸責」文章，真是大言不慚。

王男由於身分敏感，海巡署人員經過詢問後，昨晚間將王男解送新北地檢署，移動過程看到媒體靠近，王男立刻大聲說道「我有很高機率要被遣返回中共啦，但是我希望遣返到第三方國家」。身為中國人的他，更進一步提到「我有言論自由啊，為什麼不讓我說啦！」。相關人員不敢大意，趕緊將人帶進地檢署內，避免無謂爭端。新北地院法官裁定，王男涉犯未經許可入境犯罪嫌，嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯之虞，有羈押之必要，應予羈押、並禁止接近通訊。

針對此事件，李彥秀表示，大陸籍人士偷渡來台事件已經是今年第二起了。巧合的是，上次具有解放軍背景的阮姓男子，也在端午連假駕駛快艇從外海長驅直入台北淡水河口，還是撞到其他船隻，才有民眾報警被遭逮捕；而這次則更離譜，在中秋節前夕，王姓男子駕駛橡皮艇，在海上漂流五天，居然直接漂入台北首都戍防的的第一線。

李彥秀提及，2021年也有陸籍男子駕駛淘寶上買的橡皮艇，閃過海巡層層關卡及雷達追蹤，從福建直達台中港。今年以來，兩岸海上衝突事件不斷，從○二一四撞船事件、大陸海警公務船侵擾我禁限制水域、強行登檢金門觀光船、端午節快艇直闖淡水河口事件，海委會應變與善後能力完全不及格，而管碧玲風格更是爭議，幻象2000失事搜救工作，管碧玲化身國防部發言人，一小時內連發四篇搶救貼文，及時轉播搜救現場，但是昨天六點發生橡皮艇侵入林口區海岸，神隱一整天的管碧玲，才在深夜十點半，發了一篇「卸責」文章，大言不慚的說「我要發稿的時候，署長堅持說署部來處理就好！」施政無能、爭功諉過、卸責下屬，是否能勝任臺灣海防工作，行政院應該慎重思考。

李彥秀續指，監察院去年調查發現，海巡偵蒐裝備長期以來配賦普遍不足，甚至76%的守望哨沒有配置探照燈，七項偵蒐裝備，僅「望遠鏡」編裝率達準。去年海巡署扣除人事費等相關經費，海巡署其他一般支出預算僅占5％，可供分配之資本支出額度僅約新台幣1億元！不斷發生快艇、橡皮艇長驅直入事件後，海巡署才說要全面建置紅外線熱顯像儀以及無人機，行政院大筆一揮，一年編列十五億元買媒體、大內宣，結果維護臺灣安全的設備，要什麼沒什麼？根本就是要海巡署11,471位同仁赤手空拳守海防。

國安單位天天把「認知作戰」掛嘴邊，民進黨整天販賣「亡國感」，賴清德更把「保衛臺灣」當成口頭禪，但是真正需要守土保家的地方，卻是「口號很豐滿，現實很骨感」，李彥秀說，接二連三的船艦侵擾以及快艇、橡皮艇長驅直入，究竟是種種的巧合？還是對岸有意試探？國防、國安、海巡單位真的要更用心的研擬對策，提醒賴清德政府，砸大錢買媒體搞內宣，無法強化臺灣安全，把國防、海防、民防的破洞補起來，才是真的守護臺灣。

