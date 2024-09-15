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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃景茂替京華城插隊「自白紀錄」？　白議員駁：非全部事實

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，前都發局長黃景茂改列被告身分移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲前都發局長黃景茂。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，有媒體報導，前台北市都發局長黃景茂替京華城的自白紀錄，而來源是台北市議會京華城專案調查小組的會議記錄。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞15日批評，該紀錄尚未定稿、通過，事實是自己曾詢問過黃「京華城案從頭到尾有沒有任何上級的指示？」黃說「當然是沒有所謂當面交辦，一切依程序辧理」。

陳宥丞15日於臉書發文表示，市議會京華城專案調查小組尚未定稿、尚未通過，更尚未公告的會議記錄，連專案小組成員都是2天前才拿到，該新聞內容提到「黃景茂則說，市長室交辦下來的陳情案都會往上簽，重大爭議案件要由都委會研議；而在洪健益追問下，黃景茂坦言，正式簽陳到市長由市長簽字同意送都委會。」但這是媒體刻意精心設計以偏概全要讓閱聽者接收到的部份資訊而已，並非全部的事實。

▲▼民眾黨主席柯文哲與民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（資料圖／民眾黨提供）

陳宥丞指出，真正的事實是，自己在專案小組裡當面詢問過黃景茂，「京華城案從頭到尾有沒有任何上級的指示，要求你一定要給任何的容積或者一定要達成什麼樣的目標？有沒有任何人為的因素？特別的交辦？特殊的關係？」黃景茂當時也是斬釘截鐵的表示「當然是沒有所謂當面交辦，一切依程序辧理」。

陳宥丞提及，又或者台北市議員趙怡翔也曾經問了黃景茂，「都委會到底有沒有權力決定一個案子或者是一項容積獎勵的合法性跟適法性？是來自都發局？還是來自都委會？」黃景茂回覆說「因為都市計畫案包括主要計畫、細部計畫，細部計畫在地方政府就決定，當然都委會做最後的裁決，都委會是共識決」、「如果不合理都委會就不會通過」。

陳宥丞稱，所以當他們想要陷人於罪的時候，就只會告訴你說替京華城插隊？黃景茂「自白記錄」曝光柯文哲親簽送都審會；但就是不讓大家知道，市長接到陳情案本來就會交下去給專業局處接手，而黃景茂其實更堅持一切都是依法定程序辦理，都委會也是認為合理才通過的。

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