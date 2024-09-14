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鍾小平「想姸姸」再爆點名選妃後續　詹江村痛批：把人當宴席妹

▲▼國民黨台北市議員鍾小平受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村、曾代表民眾黨參選桃園市議員的美女博士曾姸潔爆出國民黨議員鍾小平因追求不成而開打民眾黨主席柯文哲，被鍾喊告。對此，詹江村再次曝光鍾小平的「選妃」私訊，直言「你是當人家是宴席妹嗎？」

回顧此案，詹江村聲稱鍾小平與民眾黨主席柯文哲鬧翻，疑似是因為追求曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾姸潔未果，才惱羞成怒。對此，鍾小平13日連續2次強調「我沒有追她」，但曾姸潔同日在臉書公布兩人對話，其中包含「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等，讓鍾揚言對詹、曾提告。

▲▼鍾小平「想姸姸」再爆點名選妃後續　詹江村痛批：把曾人家當宴席妹。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲鍾小平私訊曾姸潔（最右），點名要最左邊的女子一起吃飯。（圖／翻攝詹江村臉書）

「告我！逼著我加碼爆料嘛！」詹江村14日再貼出鍾小平私訊曾姸潔的對話，內容包括鍾多次打電話給曾，又喊出想約吃飯並要求對方找女生朋友到場，「有一張4個人的合照，你的Line照片」、「可不可以找最左邊那位美女一起來」，而曾姸潔則直接拒絕，「很抱歉，如果要指定誰出席，我就不太想參與了…這感覺很怪～感覺不太正當…」。

詹江村痛批，「你是當人家是宴席妹嗎？還看著人家社群照片欽點陪宴名單呢！你有考慮人家的感受嗎？」

▼鍾小平私訊如下。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲▼鍾小平「想姸姸」再爆點名選妃後續　詹江村痛批：把曾人家當宴席妹。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲▼鍾小平「想姸姸」再爆點名選妃後續　詹江村痛批：把曾人家當宴席妹。（圖／翻攝詹江村臉書）

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