分析師警告：普丁恐重啟核試爆　下一步只剩動用核武

▲俄羅斯總統普丁多次以核武威脅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對俄烏戰爭的看法，西方媒體援引3位分析師指出，若西方允許烏克蘭使用遠程飛彈攻擊俄羅斯，俄羅斯總統普丁可能採取的報復行動選項，包括攻擊鄰近俄羅斯的英國軍事資產，甚至在極端情況下進行核試驗。

路透社報導，隨著烏克蘭戰爭導致的東西方緊張局勢進入新的危險階段，英國首相施凱爾（Keir Starmer）和美國總統拜登13日在華盛頓進行會談，討論是否允許基輔使用美國提供的ATACMS遠程飛彈或英國的「暴風影飛彈」（Storm Shadow）對俄羅斯目標進行打擊。

普丁12日發出了迄今為止最為明確的警告，稱若西方進行這類舉動，將直接與俄羅斯開戰，並改變戰爭性質。他承諾會給予「適當的」回應，但未透露具體細節；事實上，普丁早在6月就曾提到，俄羅斯可以通過向西方的敵人提供俄制武器以打擊西方海外目標，或將常規飛彈部署在能打擊美國及其歐洲盟友的範圍內。

德國漢堡和平研究與安全政策研究所的武器專家烏爾庫恩（Ulrich Kuehn）表示，他不排除普丁可能選擇傳遞某種核訊習，例如進行核試驗，以威懾西方。他在接受採訪時說，「這將是衝突的劇烈升級。因為問題是，如果西方繼續支持，普丁還有什麼手段可以使用，除了實際使用核武器？」

▲烏軍已使用美國提供的海馬斯。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）



俄羅斯自1990年以來就未曾進行過核武器試驗，而當時蘇聯即將解體。庫恩警告說，核試將標誌著一個更加危險的時代開始，普丁可能會覺得自己在面對北約對烏克蘭越來越多的支持時，反應過於軟弱，「核試驗將是新的局面。我不會排除這種可能性，這也符合俄羅斯在過去幾年內打破了它簽署的許多國際安全協議的行為。」

奧地利因斯布魯克大學的安全專家芒戈特（Gerhard Mangott）也在採訪中表示，雖然他認為俄羅斯釋放核訊號的可能性不大，但也不能完全排除，「俄羅斯可能會進行核試驗。他們已經做好了所有準備。他們可以在國家的東部某處引爆一枚戰術核武器，以示他們說過的會最終訴諸核武。」

俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vassily Nebenzia）在聯合國安理會上警告稱，如果北約允許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯，北約將「直接參與對核大國的敵對行動」。他強調，「你們不應該忘記這一點，並且要考慮到後果。」

作為全球最大的擁核國家，俄羅斯目前也正在修訂其核武政策，即莫斯科使用核武器的條件。普丁正面臨一位強硬派外交政策顧問的壓力，要求讓核政策更加靈活，以為對北約國家進行有限的核打擊開闢可能性。