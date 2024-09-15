　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

分析師警告：普丁恐重啟核試爆　下一步只剩動用核武

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁多次以核武威脅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

針對俄烏戰爭的看法，西方媒體援引3位分析師指出，若西方允許烏克蘭使用遠程飛彈攻擊俄羅斯，俄羅斯總統普丁可能採取的報復行動選項，包括攻擊鄰近俄羅斯的英國軍事資產，甚至在極端情況下進行核試驗。

路透社報導，隨著烏克蘭戰爭導致的東西方緊張局勢進入新的危險階段，英國首相施凱爾（Keir Starmer）和美國總統拜登13日在華盛頓進行會談，討論是否允許基輔使用美國提供的ATACMS遠程飛彈或英國的「暴風影飛彈」（Storm Shadow）對俄羅斯目標進行打擊。

普丁12日發出了迄今為止最為明確的警告，稱若西方進行這類舉動，將直接與俄羅斯開戰，並改變戰爭性質。他承諾會給予「適當的」回應，但未透露具體細節；事實上，普丁早在6月就曾提到，俄羅斯可以通過向西方的敵人提供俄制武器以打擊西方海外目標，或將常規飛彈部署在能打擊美國及其歐洲盟友的範圍內。

德國漢堡和平研究與安全政策研究所的武器專家烏爾庫恩（Ulrich Kuehn）表示，他不排除普丁可能選擇傳遞某種核訊習，例如進行核試驗，以威懾西方。他在接受採訪時說，「這將是衝突的劇烈升級。因為問題是，如果西方繼續支持，普丁還有什麼手段可以使用，除了實際使用核武器？」

▲烏軍已使用美國提供的海馬斯。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲烏軍已使用美國提供的海馬斯。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

俄羅斯自1990年以來就未曾進行過核武器試驗，而當時蘇聯即將解體。庫恩警告說，核試將標誌著一個更加危險的時代開始，普丁可能會覺得自己在面對北約對烏克蘭越來越多的支持時，反應過於軟弱，「核試驗將是新的局面。我不會排除這種可能性，這也符合俄羅斯在過去幾年內打破了它簽署的許多國際安全協議的行為。」

奧地利因斯布魯克大學的安全專家芒戈特（Gerhard Mangott）也在採訪中表示，雖然他認為俄羅斯釋放核訊號的可能性不大，但也不能完全排除，「俄羅斯可能會進行核試驗。他們已經做好了所有準備。他們可以在國家的東部某處引爆一枚戰術核武器，以示他們說過的會最終訴諸核武。」

俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vassily Nebenzia）在聯合國安理會上警告稱，如果北約允許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯，北約將「直接參與對核大國的敵對行動」。他強調，「你們不應該忘記這一點，並且要考慮到後果。」

作為全球最大的擁核國家，俄羅斯目前也正在修訂其核武政策，即莫斯科使用核武器的條件。普丁正面臨一位強硬派外交政策顧問的壓力，要求讓核政策更加靈活，以為對北約國家進行有限的核打擊開闢可能性。

ET快訊
《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲
中秋沒連假怎安排　答案一面倒
AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR坦承有肉體關係
快訊／08：17台南規模4地震　最大震度3級
好市多被爆1時段逛最優惠　老會員：內行都知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

分析師警告：普丁恐重啟核試爆　下一步只剩動用核武

白宮前幕僚：美國大選後　台灣應「立刻拋軍購單」展示決心

他公然脫褲「整根黃瓜」狂戳屁股！　監視器畫面曝光

阿湯哥奧運閉幕瘋狂秀特技！　洛杉磯奧運總裁爆「驚人酬勞」內幕

哈里王子滿40歲「獲王室2.9億大紅包」　還免繳任何稅

摩羯颱風重創緬甸釀74死！　軍政府罕見對外求援

美國安顧問蘇利文：拜登剩下任期致力強化烏克蘭

北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

馬斯克與甲骨文創辦人「拜託黃仁勳」：多拿走我們的錢吧

「人妻變蜘蛛人」爬窗捉姦　下秒墜樓摔死

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

「柚子同學」擊敗世界第7大陸強敵　高承睿挺進澳門站男單8強！

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

北車維修口暗藏「地下城」？ 清潔員曝：常看到街友進出

分析師警告：普丁恐重啟核試爆　下一步只剩動用核武

白宮前幕僚：美國大選後　台灣應「立刻拋軍購單」展示決心

他公然脫褲「整根黃瓜」狂戳屁股！　監視器畫面曝光

阿湯哥奧運閉幕瘋狂秀特技！　洛杉磯奧運總裁爆「驚人酬勞」內幕

哈里王子滿40歲「獲王室2.9億大紅包」　還免繳任何稅

摩羯颱風重創緬甸釀74死！　軍政府罕見對外求援

美國安顧問蘇利文：拜登剩下任期致力強化烏克蘭

北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

馬斯克與甲骨文創辦人「拜託黃仁勳」：多拿走我們的錢吧

「人妻變蜘蛛人」爬窗捉姦　下秒墜樓摔死

今國道「5大易塞路段」曝　交通量估108百萬車公里　

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

知名客運爆長期虧損　公車停駛撤出苗栗！監理站證實

子瑜練舞到一半…突停下來！鞠躬「只因一堅持」網被圈粉：超有禮貌

用吃的防肺癌！「6類食物」營養師最推　豬肝、香菇都上榜

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

退休還是喜歡幫病患看病　醫師續做居家醫療騎機車當「外送醫師」

分析師警告：普丁恐重啟核試爆　下一步只剩動用核武

囂張3賊闖苗栗民宅行竊！機警鄰見「冷氣運轉」　秒call屋主逮人

白宮前幕僚：美國大選後　台灣應「立刻拋軍購單」展示決心

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

iPhone 16包裝又少1物品！打破蘋果47年傳統

喝過飲料杯「冰塊重複使用」　超噁畫面曝

「人妻變蜘蛛人」爬窗捉姦　下秒墜樓摔死

馬斯克與甲骨文創辦人「拜託黃仁勳」：多拿走我們的錢吧

深偽名醫影片流竄　販賣危險療法

他公然脫褲「黃瓜狂戳屁股」　監視器畫面曝

哈里王子滿40歲獲2.9億元大紅包　還免繳稅

阿湯哥奧運閉幕秀特技　驚人酬勞內幕曝

健美人妻手滑！120kg槓鈴砸脊椎慘癱瘓

海地西南部油罐車爆炸！　至少釀16死40傷

埃及北部載客火車相撞　至少3人喪命40傷

美國安顧問蘇利文：拜登剩下任期致力強化烏克蘭

北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

特斯拉卡車起火用多少水？　美官方揭驚人數字

更多熱門

相關新聞

北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

北大西洋公約組織軍事委員會主席包爾今天指出，烏克蘭在軍事上具有充分理由，使用西方提供的武器深入打擊俄羅斯領土。

「人妻變蜘蛛人」爬窗捉姦　下秒墜樓摔死

「人妻變蜘蛛人」爬窗捉姦　下秒墜樓摔死

路透：俄製新攻擊無人機　零件與發動機來自中國

路透：俄製新攻擊無人機　零件與發動機來自中國

俄羅斯控6英外交官從事間諜活動　英國怒斥

俄羅斯控6英外交官從事間諜活動　英國怒斥

美國宣布對「俄官媒」實施新制裁！

美國宣布對「俄官媒」實施新制裁！

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯核武核爆核試

讀者迴響

熱門新聞

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

吳謹言婚後首現身！正面影片流出「走路姿勢變了」

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面