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埃及北部載客火車相撞　至少3人喪命40傷

文／中央社

埃及當局表示，尼羅河三角洲地區今天發生一起客運火車相撞事故，導致至少3人身亡，其中兩人是孩童。

▲埃及火車相撞 。（圖／翻攝X）

▲埃及火車相撞 。（圖／翻攝X）

美聯社報導，埃及鐵路當局透過聲明指出，北部夏基雅省（Sharqiya）首府薩加吉格（Zagazig）發生兩輛載客列車相撞事故。根據埃及衛生部，這起意外造成至少40人受傷。

事故現場影片顯示，一節火車車廂因撞擊變形，周圍擠滿人群，民眾試圖透過車窗救出傷者。

埃及經常發生火車出軌或撞車意外，當地鐵路系統不僅老舊且管理欠佳，政府近年宣布要採取措施改善鐵路狀況。

埃及臨地中海的亞力山卓省（Alexandria）上月才發生另一起火車撞上穿越鐵軌的卡車的意外，造成兩人喪命。

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