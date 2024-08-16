「新一輪加薩停火談判」登場　白宮：充滿希望的開端

▲卡車載著人道援助物資，進入飽受摧殘的加薩地區。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

最新一輪的加薩停火談判14日在卡達首都杜哈（Doha）展開，白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）坦言「還有很多工作要做」，但也形容「今天是充滿希望的開端」。

BBC、路透社報導，新一輪談判的參與者包括以色列、美國、卡達、埃及，重點在於結束加薩戰爭，並且把剩下115名人質帶回家，但也面臨一些潛在癥結點，例如加薩與埃及邊境的土地控制，流離失所巴勒斯坦人返回加薩北部的問題等。儘管哈瑪斯並未參與，但計畫在會議之後，與調解代表會面。

柯比表示，由於協議的複雜性，這場談判很可能在16日繼續。他也透露，停火協議框架已經被廣泛接受，儘管執行方面存在分歧，「剩下的障礙是可以克服的」。

▲加薩已逾4萬人死於衝突。圖為以軍對加薩市「夏提難民營」（Al-Shati）發動空襲。（圖／路透）

加薩停火談判，在哈瑪斯領袖哈尼雅（ Ismail Haniyeh）7月底遭暗殺後停擺。由於伊朗誓言報復以色列，以色列既沒有證實、也沒有否認涉入，讓外界擔憂中東局勢進一步升級。

去年10月7日，哈瑪斯越境突襲以色列，殺害境內1200人，擄走約250名人質。以色列隨即展開報復，對加薩走廊展開圍困與空襲至今，導致當地200多萬居民流離失所。

加薩衛生部15日宣布，衝突迄今逾4萬名巴勒斯坦人被殺害。這個數字並未區分平民或武裝份子，多次被以色列抗議，但也被聯合國組織廣泛接受。以色列國防軍表示，戰爭爆發以來，他們殲滅超過1.7萬名巴勒斯坦武裝份子。