運-20飛越吉薩金字塔　殲10同框「獅身人面像」拉中埃國旗彩煙

記者魏有德／綜合報導

跨越萬里參加首屆埃及航展的解放軍空軍運-20運輸機及八一飛行表演隊殲-10戰機在當地時間28日編隊飛越開羅的吉薩金字塔群，寫下歷史一刻。緊接著，殲-10機隊編組排出大箭隊形，拉出代表中埃兩國國旗的六道彩煙，飛越金字塔和獅身人面像；隨後，運-20再次完成飛越，引起地面觀眾陣陣掌聲。

▲運-20及殲-10戰機飛越埃及吉薩金字塔群。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，1956年5月30日，中埃兩國建立外交關係。埃及是首個同新中國建交的阿拉伯和非洲國家。中國空軍飛機飛越金字塔，以特殊的方式將兩種文明聯繫在一起，成為兩國人民深厚情誼的見證。

▲殲-10戰機與獅身人面像「同框」。（圖／翻攝微博）

解放軍空軍八一飛行表演隊飛行員李斌表示，運-20及殲-10表演機與金字塔歷史性「同框」，跨越萬里架起交流的紐帶，定格了美好瞬間，「這是文明的融合，是和平的見證，也是友誼的昇華。」

值得注意的是，前往埃及的運-20運輸機曾多次執行遠航任務，包括赴湯加運送救援物資、國際人道主義救援、接運在韓中國人民志願軍烈士遺骸等。飛行員龐榮奇提到，「這是運-20首次在國外飛行表演，與殲-10表演機編隊飛越金字塔，既帶來遙遠東方的問候，也飛出中埃兩國的美好航跡」