中東富比世「百大CEO」排行榜出爐！　阿聯與埃及共62人占鰲頭

▲百大CEO排行榜拔得頭籌者為沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟。（圖／路透）

文／中央社

「富比世」雜誌中東版（Forbes Middle East）近日公布2024年中東北非地區（阿拉伯世界）百大CEO排行榜。在19個上榜國家中，阿聯居榜首（27人），其次是埃及（21人）和沙烏地阿拉伯（14人）。

為表彰以優秀領導力為服務企業取得重要成就的執行長（CEO），「富比世」中東版製作第4屆中東北非地區百大執行長年度榜單，使用不同指標，對於服務企業總部位於中東和北非地區的執行長進行評比。

評比指標包括過去一年內的個人成就、創新策略、服務企業規模，以及對企業和同領域業內的影響力。

「富比世」2024年百大CEO名單上榜者共來自19個國家。上榜國家第1名是占27人的阿聯（阿拉伯聯合大公國），第2是占21人的埃及，第3是占14人的沙烏地阿拉伯。

百大CEO排行榜拔得頭籌者為沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）。納瑟在今年6月為公司完成二次公開發行，占已發行股分總數的0.64%，發行金額為110億美元。

第2至第4名的上榜者與去年排名完全相同。第2名是阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.，ADNOC）董事長兼執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）。賈比爾領導一項價值230億美元，對脫碳策略和低碳新解決方案的業務，其在今年7月，成功為ADNOC與日本國際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation）簽署價值30億美元的綠色融資協議。

第3名是阿聯酋航空公司（Emirates Airlines）董事長兼執行長馬克統（Ahmed bin Saeed Al Maktoum）。該公司目前擁有260架飛機，往返151個目的地之間，截至今年3月的財年中收入為52億美元，同比成長29%。

第4名是卡達能源公司（QatarEnergy）總裁兼執行長卡比（Saad al-Kaabi）。今年2月，卡比宣布液化天然氣新擴建案，將在2030年為卡達液化天然氣產能提高到每年1.42億噸，增加85%。此外，同年5月，卡比代表卡達能源公司，與中國船舶工業集團公司（CSSC）簽署60億美元協議，建造18艘超現代QC-Max型液化天然氣船。

至於第5名是國際控股公司（International Holding Company，IHC）董事長兼執行長舒博（Syed Basar Shueb），從去年的第9名躍升。IHC在今年第一季的營收為53億美元，成長22.5%。舒博另外在1月成立新控股公司2PointZero，資產預計超過272億美元。

以百大上榜者的服務行業別來說，銀行業最多，有19人；其次是房地產業，有10人。這顯示出中東地區銀行業和房地產業在過去2年發展興盛。

此次上榜女性共6名。排名最高的女性執行長是第11名的阿布達比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）執行長羅斯塔瑪尼（Hana Al Rostamani）。她同時也是「富比世」今年2月公布的阿拉伯百大企業女強人榜首，並躋身「富比世」2023年全球最具影響力女性排行，排名第63名。

埃及21位上榜者中唯一女性是貝爾登控股公司（Beltone Holding）執行長霍爾希德（Dalia Khorshid）。公司在她的領導下，今年第一季營收成長812%。