　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東富比世「百大CEO」排行榜出爐！　阿聯與埃及共62人占鰲頭

▲▼沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）。（圖／路透）

▲百大CEO排行榜拔得頭籌者為沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟。（圖／路透）

文／中央社

「富比世」雜誌中東版（Forbes Middle East）近日公布2024年中東北非地區（阿拉伯世界）百大CEO排行榜。在19個上榜國家中，阿聯居榜首（27人），其次是埃及（21人）和沙烏地阿拉伯（14人）。

為表彰以優秀領導力為服務企業取得重要成就的執行長（CEO），「富比世」中東版製作第4屆中東北非地區百大執行長年度榜單，使用不同指標，對於服務企業總部位於中東和北非地區的執行長進行評比。

評比指標包括過去一年內的個人成就、創新策略、服務企業規模，以及對企業和同領域業內的影響力。

「富比世」2024年百大CEO名單上榜者共來自19個國家。上榜國家第1名是占27人的阿聯（阿拉伯聯合大公國），第2是占21人的埃及，第3是占14人的沙烏地阿拉伯。

百大CEO排行榜拔得頭籌者為沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）。納瑟在今年6月為公司完成二次公開發行，占已發行股分總數的0.64%，發行金額為110億美元。

第2至第4名的上榜者與去年排名完全相同。第2名是阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.，ADNOC）董事長兼執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）。賈比爾領導一項價值230億美元，對脫碳策略和低碳新解決方案的業務，其在今年7月，成功為ADNOC與日本國際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation）簽署價值30億美元的綠色融資協議。

第3名是阿聯酋航空公司（Emirates Airlines）董事長兼執行長馬克統（Ahmed bin Saeed Al Maktoum）。該公司目前擁有260架飛機，往返151個目的地之間，截至今年3月的財年中收入為52億美元，同比成長29%。

第4名是卡達能源公司（QatarEnergy）總裁兼執行長卡比（Saad al-Kaabi）。今年2月，卡比宣布液化天然氣新擴建案，將在2030年為卡達液化天然氣產能提高到每年1.42億噸，增加85%。此外，同年5月，卡比代表卡達能源公司，與中國船舶工業集團公司（CSSC）簽署60億美元協議，建造18艘超現代QC-Max型液化天然氣船。

至於第5名是國際控股公司（International Holding Company，IHC）董事長兼執行長舒博（Syed Basar Shueb），從去年的第9名躍升。IHC在今年第一季的營收為53億美元，成長22.5%。舒博另外在1月成立新控股公司2PointZero，資產預計超過272億美元。

以百大上榜者的服務行業別來說，銀行業最多，有19人；其次是房地產業，有10人。這顯示出中東地區銀行業和房地產業在過去2年發展興盛。

此次上榜女性共6名。排名最高的女性執行長是第11名的阿布達比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）執行長羅斯塔瑪尼（Hana Al Rostamani）。她同時也是「富比世」今年2月公布的阿拉伯百大企業女強人榜首，並躋身「富比世」2023年全球最具影響力女性排行，排名第63名。

埃及21位上榜者中唯一女性是貝爾登控股公司（Beltone Holding）執行長霍爾希德（Dalia Khorshid）。公司在她的領導下，今年第一季營收成長812%。

ET快訊
男童好奇「罐裡有什麼」　以國博物館3500年文物毀了
48歲劉謙罹癌現況曝！　回台首發聲
恐怖畫面曝！騎士鬼切遭撞噴　翻滾多圈慘死
快訊／台中公車司機死亡！　台灣大道撞分隔島
73歲劉曉慶爆4度離婚！掰了富豪「擁8男友」
187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳
涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男童好奇「罐裡有什麼」　博物館3500年文物毀了

NHK直播稱釣魚台是中國領土　中籍播音員已回國

中東富比世「百大CEO」排行榜出爐！　阿聯與埃及共62人占鰲頭

烏軍想用西方飛彈攻莫斯科　俄促美「別玩火」：三戰將不限於歐洲

華郵：中國國家級駭客滲透美大型網路公司監視用戶

伊朗最高領袖暗示　可能就核計畫與美國重啟協商

北韓援俄證據曝！南韓：已輸送逾1.3萬貨櫃　恐已送出600萬發砲彈

美司法部提交新起訴書！縮小對川普指控範圍　4刑事指控仍保留

氦外洩！　SpaceX延後「民間首次太空漫步」任務

入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

中和Lexus攔腰撞女騎士！再衝撞路旁6車　她噴飛倒地送醫亡

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

男童好奇「罐裡有什麼」　博物館3500年文物毀了

NHK直播稱釣魚台是中國領土　中籍播音員已回國

中東富比世「百大CEO」排行榜出爐！　阿聯與埃及共62人占鰲頭

烏軍想用西方飛彈攻莫斯科　俄促美「別玩火」：三戰將不限於歐洲

華郵：中國國家級駭客滲透美大型網路公司監視用戶

伊朗最高領袖暗示　可能就核計畫與美國重啟協商

北韓援俄證據曝！南韓：已輸送逾1.3萬貨櫃　恐已送出600萬發砲彈

美司法部提交新起訴書！縮小對川普指控範圍　4刑事指控仍保留

氦外洩！　SpaceX延後「民間首次太空漫步」任務

入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

中美戰略溝通登場　王毅：溝通應具有建設性

明水氣增「全台濕答答」　下周恐有颱風生成

海關狗狗在面前坐下！八點檔女星茵芙「被帶進小房間搜身」吐陰影

5屆金手套被道奇釋出　35歲海沃德轉戰太空人

男童好奇「罐裡有什麼」　博物館3500年文物毀了

滿足需求早已過時！決勝點「創造需求」才能讓企業成功

改款「新HONDA Civic」泰規發表！油電、渦輪雙動力折合新台幣97萬

台積電開盤漲5元至947　指數漲逾60點

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

大馬2孩「鞋塞電梯」釀故障　困9hrs↑保安調閱監視才發現

國際熱門新聞

酸金正恩血統不純！8菁英工程師全家被消失

珊珊「清晰颱風眼照」曝　專家：接近超級颱風

烏克蘭「自製彈道飛彈」首次試射成功

巴基斯坦爆大規模襲擊70死！總理：為破壞與中國合作

投資人靜待輝達財報與美經濟數據出爐　美股收高

以色列人質被囚禁在加薩326天 軍方解救成功

美國8月消費者信心指數遠超預期！　就業市場擔憂加深

人妻遭性侵　丈夫忌妒「活活打死她」

入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

汪星人闖禍全家燒光！　客廳咬行動電源釀爆炸影片曝

5歲童遭3學長圍毆「肝臟破裂亡」　行兇動機超可惡

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

新天鵝堡「拍網美照」體操女神墜亡

迪士尼色色！　海報暗藏18禁春色

更多熱門

相關新聞

伊朗最高領袖暗示可能就核計畫與美重啟協商

伊朗最高領袖暗示可能就核計畫與美重啟協商

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天暗示，可能就伊朗進展迅速的核計畫與美國重啟協商大門，與「敵人」接觸「並不矛盾」。

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

埃及示警！以黎跨境交火　聯合國發聲

埃及示警！以黎跨境交火　聯合國發聲

白宮警告：伊朗已準備好攻擊以色列

白宮警告：伊朗已準備好攻擊以色列

規模龐大！美軍2支航母打擊群會合

規模龐大！美軍2支航母打擊群會合

關鍵字：

中東阿聯埃及富比世百大CEO

讀者迴響

熱門新聞

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面