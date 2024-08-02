電動車鋰電池起火爆炸！韓社區停車場「燒成一片」　140輛車淪廢鐵

인천 청라아파트 벤츠 전기차 자연발화로 인해 전기차의 위험성 관련 목소리가 높아질 수 있을 것 같습니다.



정부는 올해 전기차 보조금 항목에서 배터리 계수 항목을 신설하여 NCM 배터리가 보조금을 더 받을 수 있게 개정을 하였습니다.



이번 벤츠 차량도 NCM 배터리를 사용하고 있지만 NCM… pic.twitter.com/sR3xikFK9a — 비원 (@RTinvestor012) August 1, 2024

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川市某公寓社區大樓下停車場昨（1）日上午發生「大爆炸」，一輛白色賓士電動車突然冒出白煙，接著燃火自焚爆炸，瞬間引起的火勢相當驚人，往旁蔓延燃燒，一共導致140多輛轎車受到波及，還有480戶因此停電，消防當局緊急撤離住戶，而起火點竟然是電動車內的鋰電池。

根據《韓聯社》，位於南韓仁川廣域市西區青羅洞的某大型公寓社區，其地下停車場於1日上午6時15分起火燃燒，從現場監視器畫面可以看到，一輛白色賓士電動車突然冒出濃煙，接著竟然爆炸起火，導致20名住戶（包含7名10歲以下兒童）遭到濃煙嗆傷、1名消防員則出現暈眩症狀，緊急送醫治療。

▲仁川市西區青羅洞某社區大樓地下停車場起火燃燒，140輛車遭到波及。（圖／VCG）

滾滾黑色濃煙瀰漫整座地下停車場，消防當局緊急疏散103名住戶，並在樓梯、陽台透過雲梯車救出106名住戶。原先統計的受害車輛，從70多輛擴大至140多輛，其中40輛是遭到大火燃燒、100多輛車則是因此遭到毀損。

消防當局投入177名人員、排煙車輛等共80多台裝備，直到8個小時20分鐘後，消防人員才終於在下午2時35分撲滅火勢。

報導指出，該社區一共有14棟大樓、1581戶，其中有480戶因為這場火災而停止電力供應。由於早晨高溫達到32度、加上起火點位於密閉的地下停車場，因此消防人員初期難以透過大型裝備撲滅火勢，且是電動車內使用的鋰電池起火燃燒，使得滅火工作更加棘手，現場還不時傳來陣陣爆炸聲響。

▲消防當局透過雲梯車疏散居民。（圖／仁川消防本部）

該社區的網路論壇上，也有網友發文指出，其實火災初期大樓住戶和警衛人員都曾試圖拿著滅火器撲滅火勢，但最後因為鋰電池的特性，使得滅火工作宣告失敗。

南韓消防廳指出，從2018年至去年之間，總共有160件因電動車而引發的火災，且有逐年上漲的趨勢，其中2018年為3件、2019年為7件、2020年為11件、2021年為24件、2022年為43件、2023年為72件。