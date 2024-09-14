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黃瀞瑩爆曾遭鍾小平「奪命連環叩」！他認了有這件事：說謊不公道

▲▼民眾黨應變小組會後記者會 周榆修 黃國昌 李偉華 黃瀞瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃瀞瑩爆料，曾遭鍾小平奪命連環叩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員鍾小平被爆料，先前傳訊息給民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔，後來又被民眾黨台北市議員黃瀞瑩爆料「奪命連環叩」。對此，鍾小平坦承有打電話，但也反控黃瀞瑩說謊、不公道。

鍾小平日前被爆料，曾經傳訊息給曾姸潔，包含「想姸姸」、「喜歡妳」等等，讓曾姸潔感到不適。後來國民黨桃園市議員詹江村又爆料，鍾小平看見曾姸潔臉書貼的照片以後，跑去私訊約吃飯，並希望曾姸潔帶著照片中的女生一起出席，讓曾姸潔立即出言拒絕。

此外，民眾黨台北市議員，有「學姐」之稱的黃瀞瑩也爆料，曾遭到鍾小平奪命連環叩，對方更要求她一定要幫忙站台，如今卻是這種情況。

▲▼鍾小平到北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲鍾小平坦承，確實有不斷打電話這件事，但黃瀞瑩在這時間說出來，是說謊、不公道。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，鍾小平14日受訪時，坦承有不斷打電話，但當時是因為于美人以無黨籍參選，卻又在地方群組宣傳立委票投于美人、總統票投侯友宜、政黨票投國民黨等消息。

後來鍾小平與柯辦主委鄧家基聯繫，雙方認為一定要棄保，才能夠贏過民進黨，因此決定分批行動，鄧家基負責召開記者會，陳智菡、黃瀞瑩及柯文哲幫他站台，但計畫遭到黃珊珊破壞。

鍾小平說，確實有打電話給黃瀞瑩，對方也很想來，黃父也支持女兒來幫他站台，不過因為黃珊珊不准。鍾小平認為，黃瀞瑩在這個時間點講這種話，就是說謊、不公道，所以他一五一十還原全程。

 
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