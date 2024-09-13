鍾小平狂打柯文哲！曾姸潔批他刷存在感　「沒證據講一些五四三」

▲曾姸潔曾代表民眾黨參選桃園市議員。（圖／翻攝自TikTok）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

國民黨桃園市議員詹江村昨（12）日發文表示，鍾小平過去和柯文哲、民眾黨關係好，但是現在卻鬧翻，讓他懷疑，「是否因為追求曾妍潔不果」才惱羞成怒？對此，曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾妍潔向《ETtoday新聞雲》表示，她的確有跟詹江村抱怨過鍾小平的事，批鍾小平「沒有才華、優點 ，用五四三的方法刷存在感」。

詹江村昨在臉書上發文表示，柯文哲過去擔任台北市長時，鍾小平和柯文哲、民眾黨的關係很好，不知道為什麼突然鬧翻，「是否因為追求曾姸潔不果，奪命連環扣，讓曾姸潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻？還是另有其他因素？」並貼出幾張對話紀錄，內容包含「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等。

詹江村也透露，曾姸潔過去就曾向他抱怨，稱一開始覺得有前輩願意教導職場經驗當然高興，「但是鍾小平卻傳一些，讓她覺得不舒服的噁心對話，甚至電話奪命連環扣，按掉就再打，按掉就再打，讓她極度感到崩潰」。

▲曾妍潔日前發文說再對柯文哲亂說話，就要PO出亂講話的對話。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札 ）

《ETtoday新聞雲》詢問曾妍潔，她批評鍾小平「越沒用沒有才華、優點的男人，才用五四三的方法刷存在感」，不滿鍾小平對京華城案不懂，也沒有證據就講一些五四三，讓為鍾小平是覺得打柯文哲會紅才這樣做的，鍾小平臉書一大堆綠營的按讚，讓他活在綠色泡泡氛圍。

對於曾妍潔日前曾發文說，再對柯文哲亂說話，就要PO出當初的約跑內容。曾妍潔表示，的確有考慮之後公開，憤怒批鍾小平，「不知道怎麼選上的，沒優點沒專長，只會博眼球」。