鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？

▲曾姸潔曾代表民眾黨參選桃園市議員。（資料照／翻攝自Facebook／曾姸潔（大姸博士））

記者曾筠淇／綜合報導

「這是鍾小平個人，跟民眾黨的私怨，真的跟我國民黨無關。」國民黨桃園市議員詹江村昨（12）日發文表示，鍾小平過去和柯文哲、民眾黨關係好，但是現在卻鬧翻，讓他不得不懷疑，「是否因為追求曾妍潔不果，奪命連環扣，讓曾姸潔感覺噁心」才惱羞成怒？不過針對詹江村指控，截稿前尚未取得鍾小平回應。

詹江村昨在臉書上發文表示，柯文哲過去擔任台北市長時，鍾小平和柯文哲、民眾黨的關係很好，「怎麼過去柯文哲當市長的時候，不把議員職責做好，反倒是柯文哲落難的時候，才想到要扮演好議員的角色，我就不知道了！」

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接著詹江村就說，雖然他不知道鍾小平和柯文哲為什麼鬧翻，但也接連拋出疑問，「是否因為追求曾姸潔不果，奪命連環扣，讓曾姸潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻？還是另有其他因素？」不論原因為何，詹江村都認為，這是鍾小平和民眾黨的私怨，「真的跟我國民黨無關，請民進黨勿再挑撥了！」

此外，詹江村也貼出幾張對話紀錄，從畫面可見，內容包含「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等。

稍早詹江村也再度發文，透露曾姸潔過去就曾向他抱怨，稱一開始覺得有前輩願意教導職場經驗當然高興，「但是鍾小平卻傳一些，讓她覺得不舒服的噁心對話，甚至電話奪命連環扣，按掉就再打，按掉就再打，讓她極度感到崩潰」。

至於為何突然爆出這件事？詹江村則說，「因為昨天鍾小平又爆料，這次爆的料指名，黨內有人對於柯文哲事件的看法。」他認為鍾小平這樣的行為很過分，所以才決定發聲，「鍾小平如果掌握柯文哲不法的直接證據，也直接拿出來，不要只是捕風捉影的爆料，有損自己前輩的聲望」。

不過針對詹江村指控，截稿前尚未取得鍾小平回應。