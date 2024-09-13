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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺陳佩琪「坦蕩蕩、可受檢驗」　黃瀞瑩：外界潑糞完就跑

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，除提出5筆1628萬金流來源，也出示購買4300萬商辦的出帳紀錄。對此，民眾黨北市議員黃瀞瑩今（13日）表示，陳佩琪願意把金流全部都公布，就表示她坦蕩蕩、可以接受檢驗，但外界卻想鉅細靡遺找出一些看起來怪怪的地方，卻在潑完糞後，就又跑了。

黃瀞瑩在《觀點芹爆戰》節目接受主持人黃光芹專訪時提及，自己理解陳佩琪連日來的心理壓力，因為媒體前陣子的瘋狂程度，是每天都去家裡樓下守，讓她沒辦法出門上班。

不過，黃瀞瑩也說，她可以理解媒體要跑新聞，畢竟京華城案也還在熱頭上，大家想要挖點東西，可是部分媒體是逾越第四權去處理這件事情，甚至還當起法官在判案。

為此，黃瀞瑩指出，陳佩琪一直以來不斷表達手上有些相關證明文件，甚至有些東西被扣走，有點像是在自清的感覺，其實，陳佩琪也一直想做這件事情，最後，陳佩琪選擇願意站出來。

「一定是因為陳佩琪這陣子看到太多奇奇怪怪的新聞，很多偵查不公開被當成笑話的事情，每天看到新聞就多一個新聞，那種心理壓力是很難去承受，所以陳佩琪才會用這樣的方式來面對大家，把這件事情解釋清楚。」

此外，黃瀞瑩表示，知道後續要面對的事情更多，因為很多人會仔細去看這些明細表和文件，後續輿論一定會再打一波，民眾黨也要做好準備。

黃瀞瑩接著強調，陳佩琪會願意把金流全部都公布，就表示坦蕩蕩，可以接受檢驗，而且每一筆金流，秀出來都是有信心，可以告訴大家，這筆錢是從哪裡來的。

最後，黃瀞瑩感慨，外界想要從「價金履約保證專戶資金明細表」裡面，再去鉅細靡遺找出一些看起來怪怪的地方，可是打完就跑，潑完一個糞後，我們回應之後，就跑了，現在外界的模式就是這樣。

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